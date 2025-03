(AKTUALNO) Tik Tok posnetek s Smrekarjevo cenzuriral zaradi zlorabe psa

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Aplikacija Tik tok je zaradi zlorabe živali cenzurirali poziv SDS k podpisu za referendum, na kateri so prikazali umetniški posnetek Maje Smrekar iz predstave dojenja psa, ki ji je prineslo nagrado Prešernovega sklada in bi ji lahko zagotovi tudi astronomski pokojninski dodatek za zaslužne, če ljudje z referendumom ne ustavijo novega zakona, ki bo močno povišal višino dodatkov “zaslužnim” in tudi število prejemnikov.

Cenzurirana vsebina je takšna:

Ni pa o spornosti oglasne vsebine z vidika zaščite živali imelo pomislekov ministrstvo za kulturo, ki je dojenje psa skupaj z mestno občino Ljubljana plačalo in se s tem postavljalo in se še vedno (oglas je dostopen na FB) kot vrhunskim kulturnim dosežkom:

Levica je zaradi rabe tega posnetka vložili ovadbo proti SDS, češ da zavaja volivce. Policijo in tožilstvo sem prosil, da mi to ovadbo posredujejo, ker ima javnost pravico vedeti, za kaj vladna stranka toži opozicijsko. Prosil sem tudi, da mi sporočijo, kaj bodo s to ovadbo počeli. Doslej še niso odgovorili.

“S pomočjo reklame, ki so jo delali nekateri iz vladne strani v zadnjih dneh, se je zbiranje podpisov še pospešilo.” Tako pa je dogajanje komentiral predsednik SDS Janez Janša, ki je podpisal pobudo za referendum o astronomskih pokojninskih privilegijih, ki bi jih po športnikih dobili še kulturniki. SDS bi zbiranje potrebnih 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti lahko končala že prihodnji teden, ker bi podpisov lahko bilo že dovolj.

Maja Smrekar je s pomočjo odvetniške družbe Čeferin (in partnerji) od SDS zahtevala 50.000 evrov odškodnine, ker so si drznili posnetek dojenja psa uporabiti za prepričevanje ljudi, da astronomski dodatki k pokojninam za niso smiselni. Več o tem lahko preberete tukaj: 50.000 evrov za posnetek dojenja psa od SDS zahteva Maja Smrekar.

Pokojnine po zakonu še iz socializma (ZIPO), ki so jih vlade (niso bile pravica) po prosti presoji dodeljevale kulturnikom, znanstvenikom in športnikom, je leta 2022 dobivalo 79 zaslužnih, povprečno je vsak od njih iz državnega proračuna leta 2022 dobil 8.485 evrov vladno določenega darila. Mesečno je to bilo 707 evrov. Celoten spisek prejemnikov si lahko preberete tukaj: Spisek 136 zaslužnih z dodatki k pokojninam in dedičev teh dodatkov. Dodatek je bil določen nižje kot ga zadnja leta določajo. V odstotku od najvišje pokojnine. Polovica najvišje pokojnine je trenutno 1.500 evrov. Športnikom in zdaj še kulturnikom delijo na ugodnejši način: doplača se jim polovica razlike med zasluženo pokojnino in najvišjo dobrih tri tisoč evrov. Če nekdo zasluženo dobiva 1500 evrov pokojnine, pokojninskega dodatka po starem zakonu ne bi dobil, po novem pa 750 evrov. Skupaj 2250 evrov.

V letu 2022 je dodatke za zasluge po posebnem Vilfanovem zakonu dobivalo po podatkih ZPIZ 85 nekdanjih športnikov in športnih funkcionarjev, skupaj so dobili 1.203.999 evrov, za katere niso plačali. Na letni ravni je vsak od njih povprečno, če preračunamo, dobil 14.165 evrov nezasluženega dodatka. Mesečno vsak povprečno 1.180 evrov privilegija. Skoraj petsto evrov več kot po “socialističnem” ZIPU. Privilegij so na predlog Vilfana in za Vilfana leta 2017 uzakonile stranke z leve kot iztožljivo pravico, ki se dodeljuje na ravni ministrsta, in to v krepko višjih vsotah privilegija, kar zdaj koalicija uzakonja tudi za kulturnike.

Dodatki k pokojninam se zaslužnim tudi redno povišujejo. Zadnji dostopen podatek je za leta 2023, ko je bilo športnih prejemnikov 87, skupaj so dobili 1.360.641 evrov dodatkov k pokojninam. Vsak je povprečno na letni ravni dobil 15.640 evrov, mesečno pa 1.303 evrov privilegija. Vsak športni privilegiranec je, če preračunamo po podatkih za leta 2023 in za povprečno 20 let prejemanja privilegija, dobil 312.800 darila iz državnega proračuna, ki zagotavlja denar za astronomske pokojninske dodatke.

Podobno visokih pokojninskih privilegijev zaslužnim ne zagotavlja niti ena evropska država. Tudi naš “socialistični” zakon iz davnega leta 1974 je bil precej bolj skromen kažejo statistični podatki.

Točne podatke o višini prejemkov privilegirancev oblast prikriva.

Vir: spletnicasopis.eu