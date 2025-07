(AKTUALNO) Politični analitik Jeretič o premierju Golobu: Enkrat laže domači, drugič pa mednarodni javnosti

Piše: Domen Mezeg (Nova24TV.si)

“Ko komentiramo razmišljanje in delovanje predsednika vlade Goloba, nima smisla k temu pristopati racionalno, ker ga v politiki vodi predvsem napuh in momentalni navdih,” pojasnjuje politični analitik Sebastjan Jeretič.

Spomnimo: Premier Robert Golob je zavrnil poziv prvaka SDS, naj glasovanje o razpisu posvetovalnega referenduma o povečanju obrambnih izdatkov veže na zaupnico vladi. Na družbenem omrežju X je Janezu Janši sporočil, naj “še naprej sanja svoje sanje” in dodal, da bo moral na svojo priložnost počakati še vsaj en mandat.

Koalicija je razdeljena glede podpore referendumu

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je podala koalicijska stranka Levica. Referendumsko vprašanje bi se glasilo: Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli tri odstotke BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov? Cilj povečanja obrambnih izdatkov je zapisan v resoluciji o razvoju in opremljanju Slovenske vojske do leta 2040, ki jo je Državni zbor podprl tudi z glasovi večine poslancev Socialnih demokratov (SD). Medtem ko SD predlog Levice za referendum podpira, mu Gibanje Svoboda in vlada nasprotujeta, saj menijo, da bi bil referendum v nasprotju z nacionalnovarnostnimi interesi. Mnenja vlade sicer niso podprli ministri iz vrst SD in Levice.

Komentar političnega analitika Sebastjana Jeretiča:

“Ko komentiramo razmišljanje in delovanje predsednika vlade Roberta Goloba, nima smisla k temu pristopati racionalno, ker ga v politiki vodi predvsem napuh in momentalni navdih. Tako vidim tudi to izjavo.