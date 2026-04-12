(AKTUALNO) Obrat na Madžarskem – po 16 letih se Orban poslavlja

Piše: C.Š. (Nova24TV,si), STA

Na Madžarskem je po tretjini preštetih glasovnic na današnjih parlamentarnih volitvah v vodstvu opozicijska stranka Tisza Petra Magyarja, ki naj bi v 199-članskem parlamentu dobila 132 sedežev. Od leta 2010 vladajoča stranka Fidesz Viktorja Orbana naj bi jih imela 59, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar je zvečer sporočil, da ga je poklical premier Viktor Orban in mu čestital za zmago na današnjih parlamentarnih volitvah.

Orban je svojim privržencem dejal, da je izid volitev “jasen in boleč“. “Nismo dobili odgovornosti niti možnosti, da vladamo,” je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij. Zahvalil se je volivcem, ki so glasovali zanj, ter napovedal, da se ne bodo predali.

V skladu z madžarskim volilnim sistemom je 106 od 199 poslancev izvoljenih neposredno v svojih volilnih okrajih, ostali pa prek strankarskih list. Za zmago na volitvah mora lista osvojiti najmanj 54 volilnih okrajev.