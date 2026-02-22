(AKTUALNO) Janez Janša na konvenciji stranke: Najprej bomo zgradili nazaj, kar so dobrega porušili

Piše: C. R.

Predsednik SDS Janez Janša je v včerajšnjem nagovoru na konvenciji stranke napovedal zmago na volitvah. Po njih pa bodo poleg vladne koalicije oblikovali še “ustavno večino razuma” za spremembe ustave, med katerimi je izpostavil področje davkov, volilni sistem in svobodo izražanja. Soglasje za nacionalne projekte pa bodo iskali tudi pri opoziciji, je dodal.

V nadaljevanju objavljamo celoten govor predsednika SDS Janeza Janše:

“Danes je z nami tudi častna gostja Elda Viler, naša dolgoletna zvesta članica. Iskrene čestitke, za državno prejeto odlikovanje red za zasluge. .

Zakaj je naš program tako dolg? Ker ne samo da gradimo, tudi popravljamo.

Dolgo časa smo verjeli, da ne more biti slabše. Da neki popolnoma nesposobni levi vladi ne more slediti še slabša. Pa smo se zmotili. Svobodnjaki s sateliti so v mandatu, ki se končuje, dokazali, da dno praktično ne obstaja. Dokazali so, da lahko gospodarsko rast kljub visoki zaposlenosti znižajo celo pod povprečje EU in na raven, ki je 3x slabša od Hrvaške. Gospodarska rast je ključna ocena v spričevalu mandata. Kajti samo gospodarska rast je dejanska, realna osnova blaginje. Deliš lahko samo to, kar ustvariš. Račune je slej ko prej treba plačati in dolgove vrniti z obrestmi.

Najprej so rušili in ukinjali. Porušili so davčno reformo in razbremenjevanje neto plač. Za dve leti so premaknili začetek izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi in še vedno nimajo zanj informacijskega sistema. Ukinili so urad za demografijo v Mariboru. Ukinili so Muzej slovenske osamosvojitve v Ljubljani. Ukinili so vladni urad za primerjanje cen v zdravstvu. Ukinili so dan spomina na žrtve levega totalitarizma. Ukinili so vrsto proti birokratskih ukrepov, s katerimi smo skrajšali administrativne postopke. Vrnili so plačane denarne kazni razširjevalcem virusa in popolnoma razvrednotili pojem javnega reda. Očistili so državne podsisteme in medije drugače mislečih ter v njih spet vzpostavili enopartijski režim. Balkansko korupcijski model delovanja GENi-ja so razširili na celotno državo.

Ločnica še nikoli ni bila tako jasna kot danes. Na volitvah 22 marca bomo izbirali med politiko, ki gradi in ustvarja in anti politiko, ki ruši, ukinja in zapravlja.

Iz čakalnih vrst v zdravstvu so naredili kolone.

Iz pokojnin priložnost za nove davke.

Iz poletnih zastojev na avtocestah parkirišča.

Iz državnih investicij napajališča za levičarske medije.

Iz visoke gospodarske rasti stagnacijo.

Iz vrha policije in tožilstva poslušno orodje svobodnjakov.

Iz parlamenta aparat za izredne seje.

Iz zunanjega ministrstva turistično agencijo za neuvrščene.

Iz okoljske politike so naredili referat za podporo Zoranu Jankoviću in njegovi potencialni ekološki katastrofi kanalu C0.

Beseda varnost je dobila nov pomen. Gre predvsem za to, da sta Zoran Janković in Dušan Smodej varna pred roko pravice.

V zadnjih 4 letih nas je pospešeno dohitevala Hrvaška. Še dve leti, in bo tu Srbija. Še en podoben škodljiv mandat Svobodnjakov in kubanskih eksperimentov in prehitel nas bo cel Balkan.

Kako spremeniti stanje, ste povedali. Smo pa padli tako globoko, da samo to ne bo dovolj. Potrebujemo ustavno večino razuma za dopolnitev ustave.

Potrebujemo zaščito blaginje davkoplačevalcev in stabilnosti gospodarstva. Potrebujemo davčno sidro v ustavi.

Potrebujemo zajamčena sredstva za lokalno samoupravo in hitro decentralizacijo.

Potrebujemo stabilizacijo političnega okolja s kombiniranim volilnim sistemom.

Potrebujemo zaščito starševstva v ustavi. Oče je moški in mama je ženska. Kulturo življenja namesto kulta smrti. Sicer nas bo Slovencev zmanjkalo.

Potrebujemo zaščito svobode izražanja s prepovedjo vsakršne cenzure.

Potrebujemo dodatne ustavne instrumente za zagotovitev enakosti pred zakonom, vladavine prava in še posebej pravice do naravnega sodnika.

Konkretne rešitve ustavnih sprememb imamo pripravljene in takoj po volitvah se bo okrog nove vladne koalicije pričelo tudi oblikovanje ustavne večine razuma. Iskanje najmanj 60 glasov razuma, ne glede na to, od kod prihajajo. Ko gre za ustavno večino, se bo SDS pogajala z vsemi. 60 glasov razuma ne potrebujemo za kakršnekoli ideološke popravke ustave, ampak za zdravo razumske rešitve, ki jih potrebujemo vsi. Za stabilizacijo gospodarskega, pravnega in političnega okolja, za davčno sidro in za decentralizacijo države. V SDS imamo konkretne predloge pripravljene, vendar jih ne vsiljujemo nikomur. Najprej je treba doseči načelen dogovor, nato pa ga nadgraditi s konkretnimi usklajevanji okrog odstotkov porabe, podrobnostmi kombiniranega volilnega sistema in pristopa k organiziranju pokrajinske ravni. Gre za rešitve, kjer se moramo predvsem strinjati, da je 2 in 2 štiri. Da so dejstva pač dejstva.

Slovenska demokratska stranka že leto dni gradi in bo še naprej do volitev gradila predvsem koalicijo z volivci. Program za naslednji mandat in naprej, ki ga je pripravil naš strokovni svet, smo preverjali v pogovorih z volivci na stotinah srečanj, javnih tribun in okroglih miz. Program smo sproti dopolnjevali. Pred očmi imamo tudi lokalne volitve novembra letos. Danes naš program vsebuje na stotine predlogov in poudarkov, ki smo jih zbrali preko koalicije z volivci. Nihče ne bo pozabljen. Tu je USB z nekaj tisoč pripravljenimi ukrepi. Nekatere zakonske predloge smo tudi natisnili in so za boljšo predstavo tamle v fasciklih. Zgolj za predstavo. Fascikle sicer raje prepuščamo strokovnjakom za digitalizacijo iz golobove vlade.

Najprej bomo zgradili nazaj, kar so dobrega porušili. Ločnica še nikoli ni bila tako jasna kot danes. Na volitvah 22 marca bomo izbirali med politiko, ki gradi in ustvarja in anti politiko, ki ruši, ukinja in zapravlja.

Do volitev še naprej gradimo koalicijo z volivci. O političnih povezavah z drugimi strankami se bomo pogovarjali po zmagi na volitvah, kajti potrebujemo tako trdno večino za sestavo vlade kot ustavno večino razuma za nujno potrebna ustavna sidra.

O tem, kar bo rečeno v nadaljevanju, smo se v stranki v zadnjem obdobju veliko pogovarjali, govorili o tem na zadnjem kongresu in dosegli soglasje. Sedaj to sporočamo tudi slovenski javnosti. SDS bo vedno delovala ZA SLOVENIJO, ne bo pa nikoli več oblikovala vladne koalicij brez jasne večine in trdne programske večine oziroma brez možnosti za polno uresničevanje ključnih razvojnih politik.

Volitve pred nami so zelo pomembne, niso pa zadnje. SDS je trdna, močna in trdoživa stranka, zgrajena za ves čas trajanja slovenske države. Ta pa je projekt stoletij in zato trajen. SDS se je doslej dvakrat žrtvovala in skupaj s partnerji nesebično reševala Slovenijo v času gospodarske krize in pandemije. V zahvalo so nas preganjali, obsojali, zapirali, obešali in kurili lutke z našimi obrazi, kradli mandate, klicali k naši smrti in pozivali k čiščenju naših volivcev. Zato nikoli več tega.

Obstajajo pa v demokraciji trije nivoji sodelovanja. Prvi je ustavni. Iskanje ustavne večine razuma. Tega smo že opisali. Potrebujemo jo in do nje bo slej ko prej v vsakem primeru prišlo zaradi trendov doma in v svetu. Potrebujemo razum in sposobnost presoje, kaj gre v skupno korist. Doživeli smo marsikaj, vrniti je treba vladavino prava in enakost pred zakonom, vendar ne napovedujemo maščevanj zaradi političnega prepričanj. Ne grozimo s čiščenjem drugače mislečih oziroma golobistov po formuli svobodnjakov. Nasprotno. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami in pomaga, četudi je v opoziciji.

Drugi nivo sodelovanja je partnerstvo pri nacionalnih projektih, ki presegajo težo enega mandata. Ko gre za sistemske spremembe, pozorno spremljamo programske napovedi posameznih strank. Vidimo tudi vrsto dobrih predlogov in določeno ujemanje s posameznimi točkami našega programa. Tam, kjer bo ujemanje, bomo za posamezne rešitve iskali soglasje tudi s tistimi, ki bodo v opoziciji. Nenazadnje nam je že dvakrat v času našega vodenja vlade uspelo skleniti uspešno in za vse koristno partnerstvo za razvoj z opozicijskimi strankami.

Tretji nivo je vladni. Ko gre za nujno, urgentno popravljanje katastrofalnega stanja v zdravstvu, davčni politiki, odnosu do demografije, sistemske korupcije, ilegalnih migracij in varnosti – tu pa potrebujemo vladno večino brez tega, kar danes predstavljajo tri bolj ali manj skrajno leve stranke aktualne vladne koalicije. Njih v naslednji vladni koaliciji ne vidimo. Naredili so preveč škode in več kot spodobilo bi se, da o svojih rezultatih nekaj časa razmišljajo v opoziciji. Ali, še bolje, vsaj nekatere, izven parlamenta.

Ponavljam. Sedanjih levičarskih strank v naslednji vladi ne vidimo. Imeti njih v novi vladi bi bilo nekaj podobnega, kot da bi družina ob preselitvi na novo kmetijo s seboj pripeljala še vse glodavce iz stare kašče.

Obstaja nesporno dejstvo, da je SDS danes in v predvidljivi prihodnosti edina – dovolj močna, izkušena in suverena stranka – da lahko predstavlja alternativo temu, kar smo doživljali zadnja leta.

Brez SDS te alternative ni in politično polje še pred nobenimi volitvami doslej ni bilo tako jasno in pregledno. Zato še enkrat:

Na te volitve gremo zato, da zmagamo. Obstajata samo dve možnosti. Naslednjo vlado bomo bodisi vodili mi ali pa se bo nadaljevala vladavina Goloba in svobodnjakov ter potapljanje Slovenije. Gre za izbiro med SDS, ki gradi in ustvarja ter Svobodnjaki, ki ukinjajo, rušijo in zapravljajo. Razlika je očitna. Zato bomo naslednjo vlado vodili mi. Nismo brez napak, vendar smo dokazali, da se znamo iz njih učiti. Če temu ne bi bilo tako, nas že zdavnaj ne bi bilo več. Od božiča se nam je pridružilo več kot 2.400 novih članic in članov, od tega zelo veliko mladih. To je z naskokom največji val v zadnjih 30 letih. SDS je daleč najuspešnejši politični projekt v zgodovini samostojne Slovenije. Naš podmladek, SDM, ima 30-krat več članov in članic kot podmladek Svobodnjakov. Dobili so priložnost tudi na naših kandidatnih listah. Raste nova, sposobna in pogumna generacija. Generacija dobre slovenske prihodnosti.

Spoštovani kolegice in kolegi, hvala za vaše neprecenljivo delo pri gradnji koalicije z volivci. Za milijone žrtvovanih ur vašega časa. Hvala kandidatkam in kandidatom za naslednji parlament in vlado in njihovim družinam za vse odpovedi in ves trud za boljšo domovino. Slovenija še nikoli ni imela tako dobre izbire na dan volitev.”