(AKTUALNO) Ameriški predsednik Trump: Prijeli so osumljenca za umor Kirka, njegovo telo so s spremstvom prepeljali v Arizono; New York Post: Osumljeni morilec je 22-letni domačin iz Utaha Tyler Robinson

Piše: Sara Kovač (Nova24TV.si), C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da je policija po obsežni iskalni operaciji prijela domnevnega storilca umora Charlieja Kirka. Kot je razkril v pogovoru za Fox News, naj bi osumljenca prijavil človek iz njegove neposredne bližine.

Donald Trump, ki je po sredinem umoru 31-letnega ustanovitelja organizacije Turning Point USA na univerzi Utah Valley ostro napadel radikalno levico, je že takrat napovedal odločen odgovor.

V četrtek so Kirkovo telo s predsedniškim letalom prepeljali iz Utaha v Arizono, pri čemer je njegovo družino spremljal podpredsednik ZDA JD Vance. Trump je svojega političnega zaveznika označil za mučenika ter napovedal, da mu bo posthumno podelil predsedniško medaljo svobode.

Kirk si je sloves pridobil z nastopi na ameriških univerzah, kjer je odkrito zagovarjal stališča glede krščanstva, splava, vprašanj LGBTQ skupnosti, rasnih in družbenih tem. Po navedbah Turning Point USA je bil zaradi svojega javnega delovanja tarča več kot tisoč groženj s smrtjo.

Erika Kirk raises her rosary in prayerful gesture to her supporters in Arizona. pic.twitter.com/e9NZdKSSwp — Catholic Quotes (@CatholicQuote12) September 12, 2025

BREAKING: 22-year-old Utah local Tyler Robinson is the suspected assassin who shot Charlie Kirk — NY Post — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

New York Post: Osumljeni morilec je 22-letni domačin iz Utaha Tyler Robinson

New York Post poroča, da je osumljeni morilec, ki je ustrelil Charlieja Kirka,22-letni domačin iz Utaha Tyler Robinson ter, da ga je njegov oče prijavil policiji.

BREAKING: According to the New York Post, the shooter of Charlie Kirk is Tyler Robinson, 22 year old, Utah local. His father turned him in to the police. pic.twitter.com/cLF1EFs3UC — Visegrád 24 (@visegrad24) September 12, 2025

Policisti so že pred tem našli puško, s katero je bil izveden zločin. Bela hiša je sporočila, da se bo zoper krivca za umor uporabila vsa moč pravosodnega sistema, medtem pa so že številni uradniki napovedali, da bodo za storilca zahtevali smrtno kazen. Robinson je bil očitno po prepričanju levičar oz. socialist, na sliki, ki kroži po spletu nosi majico demokratičnih socialistov iz Salt Lake Cityja, sicer prestolnice Utaha.