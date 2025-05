“Afera” z veleposlaništvom ZDA v Ljubljani, ki je že skoraj leto dni brez veleposlanika – se je tranzicijski levici (spet) “zgodil Mussomeli”?

Piše: Gašper Blažič

Objava ameriškega veleposlaništva v Ljubljani o referendumu je dvignila veliko prahu v vrstah tranzicijske levice. Češ, gre za vmešavanje v notranjo politiko Slovenije. Nekako v tem stilu namigujejo tudi mainstream mediji.

“Verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas. Ne smemo se bati lastnih ljudi, tudi kadar izražajo stališča, ki niso v skladu z njihovim vodstvom,” je na omrežju X zapisalo veleposlaništvo ZDA v Ljubljani. Zapis so opremili s črno-belo podobo volilne skrinjice in lističa. Ta vsebuje tudi zapis “demokracija temelji na svetem načelu, da je glas ljudstva pomemben”, ki so ga pripisali podpredsedniku ZDA JD Vanceu . Veleposlaništvo v odgovoru na vprašanje STA o tem, ali bi lahko objavo razumeli v kontekstu prihajajočega referenduma v Sloveniji o dodatku k pokojninam umetnikov, ni niti potrdilo niti zanikalo, da bi bila objava kakorkoli povezana z nedeljskim referendumom.

Opozicijska SDS pa v objavi veleposlaništva vidi “zaušnico Golobovi vladi”. “Ameriška ambasada v Sloveniji pred referendumom o izjemnih pokojninah pošilja zelo jasno sporočilo,” je na družbenem omrežju X zapisala evropska poslanka in podpredsednica SDS Tomc.

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda, ki v kampanji poziva k bojkotu referenduma, so medtem prepričani, da gre za vmešavanje tuje države v notranjo politiko Slovenije. “Celo na način, da se konkretno podpira določeno politično opcijo,” je v današnji izjavi za medije v DZ dejala strankina poslanka Lena Grgurevič. To je po njenih besedah povsem nesprejemljivo in v nasprotju s standardi demokracije, zato upajo, da bo zunanje ministrstvo v danem primeru ustrezno ukrepalo. “Ni pa Amerika tista, ki bi lahko Slovence poučevala, kaj naj bi pomenila demokracija. To naj morda počnejo kar pri sebi doma,” je še pristavila Grgurevič.

Za Asto Vrečko je Trump diktator, podoben Janši

Podobno je v svojem odzivu izpostavila ministrica za kulturo in koordinatorica koalicijske Levice, ki je prav tako pozivala k bojkotu, Asta Vrečko. “V vsakem primeru je trenutna ameriška administracija predsednika Donalda Trumpa tista, ki trdi, da niti ne priznava rezultatov prejšnjih volitev, ki spodkopava vse neodvisne institucije in po kateri se seveda tudi zgleduje naša največja opozicijska stranka SDS,” je dejala na novinarski konferenci.

Ministrica je sicer ocenila, da je tovrstne objave oz. zapise moč razumeti večplastno. “Jasno pa je, da lahko institucija tudi zelo subtilno pove stvari, ne direktno,” je pristavila. Poudarila je, da se druge države ne bi smele vmešavati v politiko suverene države, pri Trumpovi administraciji pa je že bila v preteklosti izražena podpora skrajno desnim političnim opcijam po različnih državah. “Glede na tvit Romane Tomc razumem, da je tudi SDS očitno ena izmed njih, ali pa se je kot taka prepoznala,” je dodala Vrečko.

V SD, kjer v nasprotju s koalicijskima partnericama niso pozivali k bojkotu referendum, so v današnjem odzivu zapisali, da je sporočilo ameriške ambasade moč razumeti kot poskus vplivanja na notranjepolitična vprašanja. “Ob tem želimo poudariti, da je referendum najvišji institut neposredne demokracije in je kot tak v pristojnosti odločitev državljank in državljanov,” so navedli v stranki, iz vrst katere prihaja tudi predsednik odbora DZ za zunanjo politiko Predrag Baković. Ne glede na pozive domačih ali tujih akterjev pa so v Sloveniji referendumska pravila jasna, obveljala bo odločitev ljudi, ki jih ne gre podcenjevati s tovrstnimi posrednimi ali neposrednimi ‘navodili’, so še poudarili v SD.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve objave ameriškega veleposlaništva ne komentirajo, podobno so tudi v kabinetu predsednika vlade navedli le, da ne komentirajo stališč tujih veleposlaništev v Sloveniji.

Kako je Mussomeli dvignil prah zaradi “sestavljanja koalicije”

No, leta 2012 je bilo nekaj podobnega. Po volitvah decembra 2011, ko je Zoran Janković s Pozitivno Slovenijo dosegel prvo mesto med strankami in nato ni mogel sestaviti koalicije, je v akcijo stopilo tudi ameriško veleposlaništvo, ki ga je tedaj vodil Joseph A. Mussomeli, slednji naj bi se sestal s predstavniki parlamentarnih strank in se zavzel za “široko koalicijo”, kar je tranzicijska levica razumela kot poskus Američanov, da ponovno spravijo Janšo na oblast. Zato je bila proslava v Dražgošah januarja 2012 še posebej naperjena proti Američanom, kar se je pokazalo tudi v nastopu tedanjega borčevskega šefa Janeza Stanovnika kot tudi tedanjega predsednika republike Danila Türka, ki je Mussomeliju jezno zabrusil, naj se neha vmešavati.

Takrat zunanje ministrstvo ni ostalo tiho. Minister Samuel Žbogar – takrat je opravljal tekoče posle – je izjavil, da v mednarodnih odnosih velja načelo, naj se države ne vmešavajo v notranje zadeve drugih držav, zato se izjave Mussomelija ministrstvu zdijo nepotrebne in neprimerne. No, Žbogar je moral nekaj ziniti, saj mu je Türk tako rekoč dal ultimat, da mora zaščititi slovenske nacionalne interese.

Na kratek rok ni pomagalo, saj je Jankoviću koalicija spodletela, nastala pa je “široka koalicija” pod vodstvom Janeza Janše. A le za leto dni. Januarja 2013 kasneje jo je najprej miniral šef KPK Goran Klemenčič, takoj za njim pa Karl Erjavec in Gregor Virant.

Skoraj leto dni brez veleposlanika

Mimogrede, trenutno ameriško veleposlaništvo vodi odpravnica poslov Melanie Arreaga. Zadnja redna veleposlanica je bila Jamie L. Harpootlian, ki je lani poleti ta položaj zapustila, novega veleposlanika pa nato niso imenovali. Kar je po svoje zelo pomenljivo, da domovina ameriške prve dame nima rednega veleposlanika.

Med nekdanjimi ameriškimi veleposlaniki v naši državi je bil med nekoliko bolj opazen Johny Young, ki je v Ljubljani deloval med leti 2001 in 2004, velikokrat je bil kritičen do razmer v Sloveniji, med drugim je komentiral večinsko levičarsko usmerjenost slovenskih medijev. Leta 2021 je umrl za posledicami hude bolezni.

Young se je sicer deset let po svojem odhodu ob slovesu Mussomelija od Ljubljane sicer spet oglasil na obisku v Sloveniji in v intervjuju za MMC RTVS dejal, da se v desetih letih v Sloveniji ni veliko spremenilo in da Slovenci ne maramo kritike. Predvsem je bil kritičen do državnega kapitalizma in močne navzočnosti države v gospodarstvu.