Trump na kovancu kot prvi še živeči predsednik ZDA po stotih letih

Piše: STA, P.J.

Ameriška kovnica je v sredo ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za en dolar s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države, poroča britanski BBC.

Leta 1926 je bil ob počastitvi 150. obletnice samostojnosti ZDA skupaj z Georgeem Washingtonom na poldolarskem kovancu upodobljen takratni predsednik Calvin Coolidge.

Poleg Trumpovega portreta sta na kovancu še napisa Svoboda (Liberty) in Zaupamo v Boga (In God we trust). Čeprav so kovanci zlate barve, niso izdelani iz zlata. Po navedbah ameriške kovnice so izdelani iz zlitine, v kateri je 88,5 odstotka bakra, preostanek pa predstavljajo cink, mangan in nikelj.

Za zavojček 25 kovancev bodo Američani morali odšteli 61 dolarjev (okoli 53 evrov) oziroma 154,5 dolarjev (okoli 133 evrov) za vrečo stotih kovancev. Čeprav so kovanci šele v sredo prišli na trg, je že nekaj ur pozneje na spletni strani kovnice po poročanju BBC pisalo, da jih trenutno nimajo na zalogi. Kovanci s Trumpovo podobo so naprodaj tudi na avtomatih v trgovini kovnice v Washingtonu, poroča BBC.

Izdaja serije t.i. Trumpovih kovancev je v ZDA sprožila polemike, ker da nekateri zvezni zakoni prepovedujejo upodabljanje še živečih ljudi na ameriških kovancih, poroča ameriški medij Axios. A administracija je rešitev našla v tem, da kovnica omenjeni Trumpov kovanec promovira kot zbirateljski predmet, čeprav se načeloma lahko uporablja kot pravi denar in ima v tem primeru nominalno vrednost enega dolarja.

Toda Axios ob tem opozarja, da ni nujno, da bodo v vseh trgovinah sprejeli plačilo s tem kovancem, ker da zvezni zakon na splošno zasebnim podjetjem dovoljuje, da se odločijo, katero obliko plačila bodo sprejela.