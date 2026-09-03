Saj ni res, pa je! Maduro zahteva opustitev kazenskega pregona v ZDA glede trgovine z mamili

Piše: STA; P.J.

Obramba odstavljenega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegove soproge je v sredo vložila ločena predloga za opustitev kazenskega postopka proti njima v ZDA. Kot so utemeljili, imata kot voditelj in prva dama tuje države imuniteto, je po poročanju ameriških medijev razvidno iz digitalnih sodnih zapisov.

“Nobeno ameriško sodišče še nikoli ni vodilo kazenskega postopka proti tujemu voditelju, ki ga je njegova lastna država v času vložitve obtožnice priznavala kot takratnega predsednika države,” so po poročanju tiskovne agencije AP zapisali odvetniki. Ob tem so poudarili, da so predsedniki držav izvzeti iz kazenskega postopka pred katerim koli nacionalnim sodiščem, razen v svoji državi.

Madurov odvetnik Barry Pollack je sodišču predložil dva predloga. Prvi predvideva, da sodišče zavrže celotno obtožnico na podlagi imunitete. Drugi pa kot alternativno rešitev predlaga, da sodišče zavrže le obtožbe zarote za narkoterorizem.

Ameriške sile so Madura in njegovo soprogo Cilio Flores zajele v začetku januarja med operacijo v Venezueli in ju odpeljale v New York, kjer so proti njima na zveznem sodišču vložili obtožnico zaradi trgovine z mamili. Maduro je obtožen zarote za narkoterorizem, uvoza kokaina in posedovanja avtomatskega orožja.

Oba sta se že izrekla za nedolžna. V zveznem zaporu v Brooklynu čakata na sojenje, ki naj bi se začelo junija prihodnje leto.