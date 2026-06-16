Različne interpretacije ameriško-iranskega sporazuma

Piše: C. R.

Ameriški in iranski viri so izrazili različne interpretacije nekaterih ključnih vidikov nedavnega sporazuma med ZDA in Iranom. Celotno besedilo sporazuma še ni bilo objavljeno, zaradi česar je težko ugotoviti, katere interpretacije sporazuma so točne.

Združene države in Iran sta 14. junija dosegla dogovor o koncu vojne in naj bi sporazum uradno podpisala v Ženevi 19. junija. Sporazum naj bi zahteval premirje na vseh frontah, od Irana zahteva, da “odpre” Hormuško ožino, in od Združenih držav zahteva, da odpravijo pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriški in iranski uradniki so izjavili, da bodo v 60 dneh po podpisu sporazuma potekala dodatna pogajanja, vključno z razpravami o iranskem jedrskem programu.

Podpredsednik ZDA JD Vance je 15. junija izjavil, da Združene države pričakujejo, da bo ožina odprta “dolgoročno brezplačno”. Mediji, povezani z Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), so 15. junija poročali, da bo Iran za naslednjih 60 dni ustavil uvajanje “pristojbin” za plovila, ki plujejo skozi ožino, vendar namerava po 60 dneh plovilom znova zaračunavati “pristojbine za storitve”. Iranski uradniki so prav tako še naprej nakazovali svojo namero, da bodo ožino skupaj upravljali skupaj z Omanom.

Ameriški uradniki so zanikali iranske trditve, da bo sporazum takoj sprostil del iranskih zamrznjenih sredstev in odpravil nekatere sankcije. Ameriški funkcionarji, vključno z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in podpredsednikom J. D. Vanceom, so namesto tega vztrajali, da sta omilitev sankcij in sprostitev iranskega premoženja odvisna od iranskega izvajanja sporazuma.

Mediji, povezani z IRGC, so trdili, da mora Iran “strogo izvajati svojo razlago” sporazuma in prezreti “nesmiselne razlage” Združenih držav, kar še dodatno poudarja očitno razhajanje med razumevanjem sporazuma med Iranom in Združenimi državami. Te različne razlage ključnih določb sporazuma bodo verjetno otežile izvajanje sporazuma in naslednjo fazo pogajanj. Iranska razlaga določb sporazuma o Hormuški ožini bi pomenila pomembno strateško zmago za Iran, če bi njena razlaga postala priznana resničnost. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghaei je 15. junija izjavil, da bosta Iran in Oman upravljala promet skozi ožino, zagotavljala pomorske “storitve” in pobirala s tem povezane pristojbine.

NEW: US and Iranian sources have expressed diverging interpretations of some key aspects of the recent US-Iran agreement. The full text of the agreement has not yet been published, which makes it difficult to ascertain which interpretations of the agreement are accurate. Other… pic.twitter.com/6Zf4ArR72l — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 15, 2026

Mediji, povezani z IRGC, so podobno trdili, da je bilo besedilo sporazuma med ZDA in Iranom revidirano, da bi poudarili iransko in omansko suverenost nad mednarodno plovno potjo. Iranska poročila, da namerava Iran v določeni meri ponovno uvesti pobiranje “pristojbin”, so skladna s ponavljajočimi se iranskimi trditvami, da so te pristojbine “pristojbine za storitve” in ne tranzitne pristojbine in zato ne kršijo dogovora o “brezplačni” plovbi.

Uvedba pristojbin je eden od mehanizmov, s katerim Iran izvaja oblast nad ožino, vendar je ISW-CTP prej ocenil, da Iran verjetno daje prednost zagotavljanju priznane suverenosti nad ožino pred uvedbo pristojbinskega sistema v ožini. Iranski režim opredeljuje “odprto” ožino kot tisto, ki ostaja pod iranskim upravljanjem, kar je v nasprotju z ameriškimi in svetovnimi trgovinskimi interesi. Iranski uradniki so nadzor nad ožino večkrat opredelili kot ključni strateški cilj in osrednji steber iranske dolgoročne odvračilne strategije. ISW-CTP je že prej ocenil, da Iran verjetno meni, da je nadzor nad ožino bistven za ponovno vzpostavitev odvračalnega učinka proti Združenim državam in Izraelu po poslabšanju njegovih drugih odvračilnih zmogljivosti.

Vsak sporazum, ki bi Iranu dovoljeval, da ohrani kakršno koli obliko oblasti nad ožino, ne glede na to, ali uvaja pristojbine ali ne, bi Iranu omogočil, da po lastni presoji ponovno uvede omejitve na mednarodni plovni poti. Takšna oblast bi Iranu dala pomemben vpliv na svetovno trgovino, kar bi Iran lahko uporabil za pridobivanje koncesij in uresničevanje svojih strateških ciljev.

Ponovno odprtje Hormuške ožine je odvisno od ocene tveganja ladijskih družb in kapitanov ladij. Nadaljnje iranske grožnje komercialnemu ladijskemu prometu bi lahko negativno vplivale na pripravljenost podjetij in kapitanov, da nadaljujejo s tranzitom skozi ožino. Trump je 15. junija izjavil, da so plovila začela pluti skozi ožino po “južni avtocesti”, pri čemer se je skoraj zagotovo skliceval na mednarodno priznano shemo ločitve prometa. Ladijske družbe pa bodo verjetno še naprej zadržane do ponovnega normalnega delovanja, vsaj zaenkrat, zaradi nenehnega tveganja iranskih napadov in pomorskih min.

Mornarica IRGC je 15. junija sporočila, da v zadnjih 96 urah ni izdala tranzitnih dovoljenj, in poudarila, da ožina ostaja zaprta za vsa plovila. Mornarica IRGC je po poročanjih ladje opozorila, naj se “do nadaljnjega” ne približujejo območjem pod iranskim nadzorom, kar je implicitna grožnja napadu na plovila, ki poskušajo pluti skozi ožino brez iranskega dovoljenja.

Te grožnje so del širših iranskih prizadevanj od marca 2026, da bi uporabili silo za odvračanje plovil od tranzita skozi ožino brez iranskega dovoljenja. Iranske dejavnosti polaganja min in grožnje z miniranjem ožine so prav tako ključni del teh prizadevanj. Reuters je, navajajoč ladjarje v Aziji in Evropi, poročal, da nameravajo ladijske družbe nadaljevati plovbo šele, ko bodo oblasti v celoti potrdile varnost plovne poti. Reuters je, navajajoč zahodne pomorske varnostne službe, dodal, da bi lahko operacije odstranjevanja min trajale od 40 do 50 dni. Trump je 14. junija izjavil, da se bodo operacije odstranjevanja min začele po podpisu sporazuma 19. junija. Iranski uradniki in mediji se o morebitnih prizadevanjih za odstranjevanje min niso javno izrekli.

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