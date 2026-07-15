Premier Janša obiskal Ukrajino

Piše: Nova24tv.si

Iz Urada vlade za komuniciranje so sporočili, da se premier Janez Janša mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo ob dnevu državnosti Ukrajine udeležil slovesnosti na Trgu sv. Mihaela in srečanja voditeljev Ukrajine ter držav jugovzhodne Evrope.

V predsedniški palači bo Janez Janša opravil tudi bilateralno srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Maio Sandu.

Srečanja se bo udeležila tudi predsednica Evropske komisije

Na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope bo govora “o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini”. Po navedbah STA to predstavlja peti takšen vrh, ki se ga poleg voditeljev držav iz regije udeležujejo tudi predstavniki držav članic Evropske unije. Na vrhu po navedbah Urada vlade za komuniciranje ne bo manjkala niti predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta je napovedala sklenitev partnerstva med Evropsko unijo in Ukrajino pri proizvodnji dronov. Podobne dvostranske sporazume je Ukrajina v zadnjih mesecih podpisala z več državami, tako v evropi kot na Bližnjem vzhodu. ”Ta sporazum bo združil ukrajinsko iznajdljivost in evropsko industrijo. S tem pošiljamo jasno sporočilo: Čas je za naložbe v Ukrajino, za naložbe v Evropo, in za naložbe v našo skupno varnost in skupno prihodnost.” navaja Ursula von der Leyen.

Ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je na omrežju X sporočil, da sta z evropskim komisarjem za obrambo Andriusom Kubiliusom podpisala več sporazumov, ki Ukrajini odpirajo pot do 300 milijonov evrov sredstev ter vključitve v evropske programe za krepitev obrambne industrije. “To je zmaga za vse strani. Združujemo evropske vire z našo tehnologijo, preizkušeno v praksi, da bi zgradili varnejšo Evropo.” je še zapisal Fedorov.

”Vrh v Kijevu je nadaljevanje prejšnjih srečanj v tej obliki v Atenah, Tirani, Dubrovniku in Odesi. V središču pozornosti so med drugim skupna prizadevanja za krepitev Evrope in sodelovanja na področju varnosti in obrambe.’‘ pa je na omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Slovenski premier je bil med prvimi, ki so obiskali Ukrajino po napadu Rusije

Janša v Ukrajini velja za enega najbolj poznanih tujih voditeljev. Bil je namreč med prvimi tujimi voditelji, ki so sredi najhujše vojne vihre povsem nenapovedano z vlakom prispeli v Kijev in ukrajinskemu narodu dali največ, kar lahko – prepotrebno upanje, da v težavah niso sami. Janez Janša, Petr Fiala, Mateusz Morawiecki in Jarosław Kaczyński so 15. marca 2022 uhodili pot, po kateri so nato sledili drugi svetovni voditelji. Ukrajinske oblasti so obisk ovekovečile s spominsko ploščo štirih velikih politikov na Aleji pogumnih v Kijevu. Janša je Kijev obiskal tudi marca naslednje leto, kjer se je srečal s takratnim predsednikom ukrajinske vlade Denisom Šmihalom.

Na nedavnem vrhu zavezništva Nato v Ankari je premier napovedal, da bo naša država letos v okviru Natove pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov ameriških dolarjev. Janša se je pred prihodom v Ukrajino mudil v Parizu, kjer je potekalo srečanje voditeljev držav in vlad Koalicije voljnih v podporo Ukrajini. Po srečanju je Janša izpostavil, da se je pokazala rast pripravljenosti za pomoč Ukrajini. “Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti. Če bi bilo takšno razpoloženje štiri ali pa vsaj tri leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana,” je izpostavil in dodal, da bi bila v tem primeru Rusija prisiljena k pogajanjem, Evropa pa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.

S strani držav je bilo na srečanju v Parizu napovedano “nadaljevanje vojaške, finančne in civilne pomoči Ukrajini, povečanje dobav sistemov zračne obrambe, prestreznikov in zmogljivosti dolgega dosega, pa tudi razvoj dodatnih protibalističnih zmogljivosti”, pri čemer se bodo še naprej krepile sankcije proti Rusiji in preprečevalo njihovo izogibanje. Bolj usklajeno se bo ukrepalo tudi proti ruski senčni floti.