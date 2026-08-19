Konec je! Zaradi iranskega raketiranja bodo sledili ostri protiukrepi

Piše: C. R.

Združeni arabski emirati so danes sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z “regionalnimi eskalacijami”, potem ko je država pred tem v torek iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. V Teheranu so danes to zanikali.

“V luči regionalnih eskalacij (…) do nadaljnjega ustavljamo vse trgovinske izmenjave in finančne transakcije z Iranom,” je sporočilo zunanje ministrstvo Združenih arabskih emiratov (ZAE).

Pred tem je obrambno ministrstvo države v torek zvečer javilo, da so njihovi sistemi zračne obrambe zaznali dve iz Irana izstreljeni balistični raketi. Prva je padla izven, druga znotraj ozemeljskih voda ZAE.

Kasneje so oblasti podale oceno, da bil tarča raket pomorski promet, dodatnih podrobnosti pa niso podale.

Iran je danes navedbe zanikal. Na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti ZAE označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanja za varnost, poročajo tuje tiskovne agencije.

Združeni arabski emirati so v zadnjih tednih večkrat poročali o iranskih napadih na plovila, povezana z državno naftno družbo, v Hormuški ožini, niso pa navajali napadov na svoje ozemlje, s katerimi grozijo tudi proiranske milice v Iraku.

Iran sicer svari, da bo Hormuška ožina, ki jo morajo za izhod iz Zaliva prečkati tudi ladje iz pristanišč ZAE, ostala zaprta, dokler ne dosežejo mirovnega dogovora z ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek sporočil, da z Iranom ne potekajo niti niso načrtovani nobeni pogovori.