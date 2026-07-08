Janša: Slovenija bo odslej v Natu držala besedo

Piše: STA

Slovenija bo odslej v Natu držala besedo, je danes ob robu vrha zavezništva v Ankari glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo dveh odstotkov bruto domačega proizvoda, dejal premier Janez Janša.

Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ, in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

Glede na včeraj objavljene ocene zavezništva, bo Slovenija letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto BDP. Ob tem so na Natu zapisali, da bo Slovenija po vrhu v Ankari pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo letos presegla dva odstotka, do leta 2035 pa dosegla 3,5 odstotka BDP.