EU za eno leto podaljšala sankcije proti Rusiji

Piše: C. R., STA

Svet EU je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so v četrtek sporočili iz Bruslja. Tokrat je EU sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za eno leto, in sicer do 31. julija 2027.

Ukrepe, ki so jih prvič uvedli leta 2014, je EU od februarja 2022 znatno razširila kot odgovor na rusko agresijo proti Ukrajini. Doslej je uvedla že 20 svežnjev sankcij proti Rusiji, ki obsegajo širok spekter ukrepov v različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energetike, tehnologije in blaga z dvojno rabo.

Zajemajo tudi prepoved uvoza ali prenosa surove nafte in nekaterih naftnih derivatov iz Rusije v EU po morju, izključitev več ruskih bank iz plačilnega sistema SWIFT ter začasno prekinitev dejavnosti in licenc za oddajanje v EU za več medijev, ki širijo dezinformacije in jih podpira Kremelj.

Kot je v četrtek še sporočil Svet EU, bo unija ohranila sankcije, dokler bo Rusija nadaljevala s svojimi nezakonitimi dejanji in kršitvami temeljnih pravil mednarodnega prava.

Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi vrhu voditeljev članic unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo EU gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto.

Voditelji so pozvali tudi k čimprejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami.