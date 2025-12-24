(VIDEO) Prisluhnite najlepšim božičnim melodijam

Piše: Blagovest.si

Brez skladbe “Sveta noč”, ki je postala tako rekoč zaščitni znak Božiča, si polnočnice ne moremo predstavljati. Obstaja tudi veliko drugih mednarodno uveljavljenih božičnih skladb, vendar imamo Slovenci zelo veliko glasbeno zakladnico božičnih pesmi. Od ljudskih, preprostih, mladinskih pa vse do zahtevnejših za vokalno in orgelsko izvedbo.

V nadaljevanju objavljamo videoposnetke mnogih skladb, ki jih lahko poslušate v božičnem času. In ne pozabite, Božič ne traja samo en dan – božična osmina traja do vključno prvega januarja, nato pa se božični čas nadaljuje do praznika Jezusovega krsta.

Naslednja skladba “Snežinke bele zvezdice” je možna tudi z besedilom “Prav čudna je nocojšnja noč”:

