(GLOSA) Pocestniški medijski politkomisarji: očitno jim bo treba zaseči telefone in računalnike …

Piše: Gašper Blažič

Z mediji se ni za igrati. To dobro ve tudi nekdanja ministrica za kulturo. No, ne mislim samo Aste z radiatorji in vrečkami, pač pa tudi (oranžno) Majdo, ki prisega na povečavo, medtem ko Vlado Miheljak kuka skozi ključavnico.

Kakorkoli že, naša teta Majda, kadrovska udarna pest iz nabora »oranžnega« Gregorja, je sredi junija objavila precej obširen zapis o Petru Jančiču, ki ji je verjetno že od kdo ve katerega leta ostal v njenem želodcu kot nekakšen tujek, ki ne mara iti ven. Saj veste, tako je z vsemi temi, ki ne spadamo v »Klub 571«, glavni soustanovitelj tega kluba Matej Š. pa je še ne tako dolgo nazaj zapisal precej džihadistični zapis o poslanki Katji Kokot. Ne vem sicer, kam se je medtem skril drugi soustanovitelj Blaž Z., imam namreč vtis, da ga je dotolkla desničarska »soda bikarbona«, ki učinkovito odpravlja težave z zgago.

No, Majda je bila nekoliko bolj akademska in daljša v svojem izvajanju. Povzema namreč poročilo Dejana Pušenjaka o tem, kako je Peter ob svojem prvem prihodu na Siol.net dobil zelo majhno podporo uredništva. O tem, koliko je dobil v drugo, seveda niti besede. Ker je menda dobil večinsko. Ampak o tem se ne sme nič vedeti, ker se bo sicer sesul urbani mit, da ima desnica pri nas hude težave s spoštovanjem medijske svobode.

Sedaj čakam, kdo bo kriv, da se je na Slovenskih novicah zgodil drastičen primer medijske cenzure. Objavili so namreč, da je nevesto Zalo Klopčič pred oltar pospremil kar duhovnik Franci Klopčič (in to brez duhovniških oblačil). In potem so po nekaj urah to novico izbrisali.

Za čuda za medijskega ustreljenega kozla za zdaj še ni kriv Janez Janša. Za cenzuro pa tudi ne. Svetujem pa, da se vzame telefone in računalnike iz rok tistim, ki po prekrokani noči pišejo občutljive medijske vsebine in zaradi močnega m(M)ačka tudi marsikaj pomešajo med seboj. Maligani so hudič …