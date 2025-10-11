Pogačar prvi kolesar s petimi zaporednimi zmagami na spomeniku

Pogačar je s peto zaporedno zmago po Lombardiji presegel dosežek Italijana Fausta Coppija. Sloviti kolesar obdobja po drugi svetovni vojni je po Lombardiji slavil štirikrat zapovrstjo med letoma 1946 in 1949. Skupaj imata zdaj kot rekorderja po pet zmag po Lombardiji. Nihče drug na ostalih spomenikih ni dobil več kot tri zaporedne izdaje.

Sedemindvajsetletni slovenski as je hkrati postal prvi kolesar v 133-letni zgodovini, ki je v eni sezoni stal na stopničkah vseh petih spomenikov. Sezono teh je Pogačar začel s tretjim mestom v Sanremu, nato je drugič v karieri dobil Flandrijo, bil drugi na Pariz-Roubaixu in še tretjič zmagal v Liegeu.

Pogačar je postal šele četrti kolesar v več kot 130-letni zgodovini največjih enodnevnih dirk, ki je vsaj petkrat dobil enega od spomenikov. To je uspelo Merckxu (7) in Italijanu Costanteju Girardengu (6) v Sanremu, Merckxu v Liegeu (5) in omenjenemu Coppiju po Lombardiji.

Svojo sezono je sklenil s peto zmago po Lombardiji in skupno deseto na spomenikih. To pomeni, da je skočil na tretje mesto večne lestvice. Zaostaja le še za Belgijcema Eddyjem Merckxom (19) in Rogerjem De Vlaeminckom (11).

Današnjo preizkušnjo od Coma do Bergama (241 km) je dobil po preverjenem receptu zadnjih tednov. Tokrat je sam proti 108. zmagi v karieri in 20. v sezoni krenil 36,5 km pred ciljem, nato ujel in se znebil zadnjega ubežnika, ciljno črto pa prečkal 1:48 minute pred tekmeci.

Drugo mesto je zasedel Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), tretje pa Avstralec Michael Storer (Tudor Pro) z zaostankom 3:14 minute.

Na dirki so nastopili še štirje Slovenci. Primož Roglič je bil na koncu 22. z zaostankom 5:48 minute, potem ko je stik s Pogačarjevo skupino izgubil sedem kilometrov pred vrhom zadnjega daljšega klanca. V ekipi je zanj delal Jan Tratnik (oba Red Bull-BORA-hansgrohe), nastopila pa sta še Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je bil del uvodne ubežne skupine 14 kolesarjev.

Štirinajsterica se je od glavnine odlepila kmalu po startu, v njej pa je bilo nekaj odličnih kolesarjev. Tudi Američan Quinn Simmons, ki je na koncu na čelu vztrajal najdlje. Toda ekipa emiratov, je nepričakovano tudi s pomočjo nekaterih drugih ekip, ves čas nadzorovala prednost ubežnikov.

Držala jih je na razdalji, mehčala noge na klancih in pripravljala teren za napad svojega kapetana na prelazu Ganda (9,1 km/7,4 %). Pogačar je napadel 5,5 km pred vrhom, Evenepoel pa tokrat niti ni želel slediti kot na EP pretekli konec tedna.

Pogačar je hitro pridobil večjo prednost in ujel zadnjega ubežnika še pred vrhom, nato pa sam nadaljeval do vrha Gande. Tam je imel 1:15 minute prednosti pred skupino z Evenepoelom. Do konca je prednost še oplemenitil in se 50. v karieri sam kot najboljši zapeljal čez ciljno črto.

“Mislim, da je vsak kolesar in tudi človek edinstven. Seveda pa zmagati petkrat zapovrstjo ob prav vsakem startu tu pomeni, da mi trasa zelo ustreza. Hkrati pa sem hvaležen, da imam ob sebi vedno zelo močno ekipo, da nam to lahko uspe,” je v prvem odzivu organizatorjem dejal Pogačar.

“Domen je napravil fantastično delo, tudi Pavel Sivakov je bil impresiven. Tudi vsi, ki so mi kasneje pripravili teren za napad na klancu in me ščitili. Vsi po vrsti so opravili super delo. Res jih je impresivno spremljati,” se ekipi ni pozabil zahvaliti prvi kolesar sveta in dvakratni zaporedni svetovni prvak.

“Že sedem let vseskozi ponavljam, da je to najboljša sezona v karieri. To lahko zdaj rečem še enkrat,” je še zaključil Pogačar po 20. zmagi v 50 tekmovalnih dneh na kolesu v 2025. Lani je denimo zbral 25 zmag v 57 tekmovalnih dneh.