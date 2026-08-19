Je Maradono spravila v grob zdravniška napaka?

Piše: C. R.

Zdravnik specialist interne medicine za področje nefrologije Hernan Trimarchi je na sojenju v San Isidru ob obravnavi okoliščin smrti argentinske nogometne legende Maradone potrdil usodne zdravniške napake. Te bi lahko vodile v smrt ikone novembra 2020, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V Argentini sodijo sedmim zdravstvenim delavcem, ki jih bremenijo kazenske odgovornosti za poslabšanje zdravstvenega stanja nogometne ikone.

“Nepravilnosti v delovanju ledvic Diega Maradone, ki je trpel za kronično boleznijo ledvic, in nihanje njegove telesne teže bi morala biti opozorilna znaka, da se njegovo zdravstveno stanje slabša,” je v torek na sojenju, na katerem preiskujejo okoliščine smrti legende, izjavil sodni izveden interne medicine za področje nefrologije.

Trimarchi je pritrdil pričanjem izvedencev na prejšnjih obravnavah, da je prišlo do resnih pomanjkljivosti pri oskrbi. “Maradonove ledvice so ob obdukciji tehtale veliko več, kot bi morale, na ledvicah so bile vidne lezije, nenormalne spremembe kot posledica dolgotrajne debelosti, uživanja kokaina in visokega krvnega tlaka,” je pojasnil sodni izvedenec.

Maradona je trpel za glomerulosklerozo. Gre za medicinski izraz za brazgotinjenje ali zatrdelost glomerulov, drobnih kapilarnih klopčičev v ledvicah, ki delujejo kot filtri za čiščenje krvi. Ko se ti filtri poškodujejo in zabrazgotinijo, ne morejo več učinkovito opravljati svojega dela. To povzroči, da beljakovine, ki bi morale ostati v krvi, uhajajo v urin, odpadne snovi pa se začnejo kopičiti v telesu, je pojasnil.

“Glede na njegovo zdravstveno stanje bi bilo treba Maradono vsakodnevno zdravniško spremljati, kar bi moralo vključevati vsakodnevno zdravstveno nego, opravljanje krvnih preiskav in beleženje vitalnih funkcij,” je dejal Trimarchi.

“V dokumentaciji nisem zasledil nobenih zapisov o krvnih preiskavah,” je dejal v zvezi z Maradonovo oskrbo na domu v kraju Tigre, severno od Buenos Airesa.

“Če krvni tlak naraste, če se telesna teža poveča, je treba ukrepati, že s preprosto tehtnico je mogoče predvideti marsikaj.”

Trimarchi je član 22-članske interdisciplinarne zdravniške komisije, ki jo je leta 2021 imenovalo sodišče za preučitev primera.

Je že tretji specialist v okviru zadnjih treh obravnav na sodišču v San Isidru, ki je opozoril na znake, ki bi jih morala zdravniška ekipa zaznati ali spremljati.

Pred tem je že kardiolog v četrtek podal mnenje, da bi bilo treba Maradono, glede na sume o odpovedi delovanja organov in srčnem popuščanju, premestiti v “ustrezno okolje, kar oskrba na domu ni”.

Prejšnji torek pa je sodni izvedenec, prav tako član zdravniške komisije, naštel različne “alarmantne znake”, ki so jih spregledi, edem, težko dihanje ter znake hipertenzije in tahikardije.

“Do poslabšanja je prihajalo postopoma, trajalo je vsaj deset dni pred smrtjo. Lahko bi sprožili alarm,” je poudaril doktor Carlos Cassinelli.

Šestdesetletnega Maradono so 25. novembra 2020 našli mrtvega v postelji v najeti hiši, kjer je okreval po operaciji. Umrl je zaradi srčno-dihalnega zastoja, ki ga je zapletel pljučni edem, po večurnem mučnem pešanju zdravstvenega stanja, kot izhaja iz pričevanj izvedencev.

Obtoženim, med katerimi so nevrokirurg in njegov zasebni zdravnik, psiholog ter medicinske sestre, grozi do 25 let zapora.

Vsi zanikajo odgovornost. Sojenje naj bi se končalo septembra.