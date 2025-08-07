V New Yorku Asta Vrečko in Ana Kučan, dvakrat pa Mazzini, ki je šel še v London

Piše: Spletni časopis

Veliko čudenje je sprožilo zahvalno sporočilo na družabnih omrežjih o čudovitem kulturniškem bivanju v New Yorku na račun države, kjer je bil po uradno objavljenih podatkih nazadnje junija Ven Jemeršić, pred njim pa maja Nina Hudej in Nina Kodrič.

V rezidencah po svetu lahko kulturniki, ki so jim državljani nedavno onemogočili na referendumu velikanske pokojninske privilegije, brezplačno bivajo največ mesec dni. Država jim podari še pavšalno nadomestilo za stroške poti in bivanja ter drugih stroškov v zvezi s projektom, oziroma ustvarjanjem v rezidenci za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini 600 evrov neto, za London v višini 600 evrov neto, za Dunaj v višini 300 evrov neto ter za New York v višini 1.200 evrov neto v primeru enega prijavitelja ali 1.000 evrov neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja. Te ugodnosti so doslej uživali tudi politično znani posamezniki, denimo, sedanje ministrica in šefica Levice Asta Vrečko in hčerka Milana Kučana Ana Kučan. Med srečneži pa se kar trikrat pojavi Miha Mazzini. Sicer odličen pisatelj, zaposlen na državnem Telekomu.

Milan Kučan, Asta Vrečko in Boštjan Poklukar Foto: Borut Živulović/ Foto Bobo za KPV

Sporočilo je bilo takšno:

Uradni podatki, kdo vse je v zadnjih desetletjih bival v teh rezidencah po svetu, ob New Yorku še v Berlinu, Londonu in na Dunaju, zadnji so za junij, kažejo zanimive podrobnosti. Med drugim, da je bila med prvilegiranimi tudi sedanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, pa hčerka Milana Kučana Ana, kar dvakrat pa je bil v New Yorku za mesec dni Miha Mazzini, in sicer marca 2013 in septembra 2016, novembra 2023 pa je bil Mazzini še v Londonu. Očitno velja omejitev na največ mesec, ni pa omejitve za večkratna potovanja v te rezidence, če niso zapored.

Celoten državni spisek vseh, ki so živeli v umetniških rezidencah po letu 2000 je dostopen tukaj, kopija podatkov pa je takšna (klikni TUKAJ).