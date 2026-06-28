V Ljubljani danes poteka 32. tabor Slovencev po svetu

Piše: C. R., STA

V Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani bo danes potekal 32. tabor Slovencev po svetu. Ob maši bo v okviru tabora potekala tudi okrogla miza o razvoju Slovenije v 35 letih samostojnosti. Udeležence bo pozdravila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Tabor, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu, bo potekal s podporo urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Začel se bo ob 17. uri z mašo za Slovence doma in po svetu, ki jo bo ob somaševanju izseljenskih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.

Sledili bodo uvodni pozdravi in okrogla miza z naslovom Razvoj Slovenije v 35. letih – Kako uspešno razviti mlado državo. Na njej bo med drugim sodeloval predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete Miloš Čotar. V kulturnem programu pa se bodo predstavili dijaki iz Argentine RAST 55, Folklorna skupina Mladika iz Buenos Airesa, glasbena skupina Los Tilos iz Argentine ter Pihalna godba Ig iz Slovenije, so sporočili iz izseljenskega društva.

Vsakoletni tabor Slovencev po svetu je tradicionalen dogodek, na katerem predstavniki slovenskih organizacij po svetu, vlade, Cerkve in civilne družbe po navedbah društva Slovenija v svetu obravnavajo aktualne teme izseljenstva z namenom ozaveščati slovensko javnost in oblasti o izseljencih in njihovi problematiki. Na njem lahko Slovenci iz sveta širši slovenski javnosti predstavijo svoje pobude, predloge in dosežke.

S taborom se običajno sklene letno srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma, na katerem se poleti v domovini tradicionalno srečujejo Slovenci iz sveta. Prireditve Dobrodošli doma in vseslovenskega srečanja, ki so ga ob tej priložnosti pripravljali v državnem zboru, letos sicer ne bo zaradi parlamentarnih volitev v Sloveniji v marcu in nedavnega konstituiranja državnega zbora in vlade.

Na spletnem portalu za Slovence v zamejstvu in po svetu slovenci.si namesto tega rojake zunaj meja domovine vabijo na številne druge njim namenjene poletne dogodke. Na portalu ob tem objavljajo program tradicionalnih srečanj, koncertov in nastopov skupin iz izseljenstva, razstav, pogovornih in literarnih večerov, obletnic organizacij civilne družbe in številnih drugih dogodkov.