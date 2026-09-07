Od jutri višje cene dizla, bencina in kurilnega olja

Piše: C. R.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 8. septembra 2026, do vključno ponedeljka, 14. septembra 2026, znašale 1,674 evra za liter bencina, 1,939 evra za liter dizelskega goriva in 1,544 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,674 evra za liter (cena pred spremembo 1,623 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 83,70 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,873 evra za liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,939 evra za liter (cena pred spremembo 1,811 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 96,95 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,154 evra za liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,544 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,412 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.544 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja ter kurilnega olja ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,759 evra za liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.759 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 215 evrov.

Vlada sprejela predlog interventnega zakona

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, pripravilo interventni zakon, s katerim se država odziva na izredno rast cen pogonskih goriv ter s tem povezane pritiske na gospodarstvo in prebivalstvo. Vlada je sprejela predlog interventnega zakona na današnji dopisni seji.

Ne gre za splošno subvencioniranje goriva, temveč za ciljno in začasno pomoč dejavnostim, ki so zaradi narave svojega dela najbolj izpostavljene visokim cenam goriv in so hkrati ključne za nemoteno oskrbo države. Visoke cene goriv najbolj neposredno prizadenejo cestni prevoz blaga in potnikov, logistiko ter kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in marikulturo. Višji stroški v teh dejavnostih se hitro prenašajo v cene prevoza, hrane in drugega blaga, na koncu pa jih občutijo gospodarstvo in potrošniki. Z interventnim zakonom želimo ta prenos omejiti ter zaščititi prehransko oskrbo, konkurenčnost slovenskega gospodarstva in potrošnike pred dodatnimi podražitvami.

Sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem portalu GOV.SI.

Vir: MZIE, UKOM