Od 1. avgusta daljša časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila na avtocesti A1 in hitri cesti H4

Piše: C. R.

S 1. avgustom 2026 bo na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) in hitri cesti H4 (Razdrto–Vrtojba) začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Namesto dosedanje prepovedi med 6. in 18. uro bo ta po novem veljala vsak dan med 5. in 20. uro, in sicer do preklica.

Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev.

Ukrep je družba DARS pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, ki je usmerjalo njegovo pripravo. Pri oblikovanju ukrepa so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter avtoprevozniških združenj.

Prepoved prehitevanja za tovorna vozila je na izbranih odsekih avtocest določena s prometnim znakom 2230, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Zakonom o pravilih cestnega prometa. O uvedbi oziroma spremembi prometne ureditve odloča upravljavec ceste na podlagi strokovnih prometnovarnostnih presoj in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi.

DARS bo pred začetkom veljavnosti ukrepa na vseh zadevnih odsekih namestil nove dopolnilne table, ki bodo označevale podaljšan čas prepovedi prehitevanja za tovorna vozila med 5. in 20. uro. Ker zaradi obsega omrežja in števila lokacij vseh tabel ni mogoče namestiti v enem dnevu, bo njihova namestitev potekala postopoma, vendar bo zaključena pred 1. avgustom 2026, ko bo nova prometna ureditev začela veljati. Od tega dne dalje bo tudi Policija lahko izvajala nadzor nad spoštovanjem nove prometne ureditve in ob ugotovljenih kršitvah izrekala sankcije v skladu z veljavno zakonodajo.

Ob tem voznike tovornih vozil pozivamo k doslednemu spoštovanju nove prometne ureditve, vse ostale udeležence v prometu pa k strpni, odgovorni in predvidljivi vožnji. Le s spoštovanjem prometnih pravil lahko skupaj prispevamo k večji prometni varnosti ter bolj pretočnemu in varnejšemu avtocestnemu omrežju za vse njegove uporabnike.