(MISEL ZA VELIKI PETEK) “V Tvoje roke izročam svojega duha…”

Piše: Blagovest.si

Iz evangelija po Janezu: Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Ker je Jezus vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, je rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizóp in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in izdihnil.

Celoten odlomek pasijona si lahko preberete TUKAJ.

Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ni svete maše. Na ta dan se namreč Jezus daruje na križu, česar se spominjamo v obredih velikega petka, z Božjo besedo, češčenjem križa ter molitveno uro ob Božjem grobu.

Poročilo Janezovega evangelija o Jezusovem trpljenju ima še posebej globok pomen. Še nekaj dni pred tem dogodkom je Jezus po slovenskem prihodu v Jeruzalem napovedoval, da ko bo povzdignjen z zemlje, bo vse pritegnil k sebi. Na Golgoti se zgodi Jezusovo povzdignjenje. Na simbolen način Jezus tu priteguje k sebi vse človeštvo. Zagrinjalo se v templju pretrga in porušen je zid med Bogom in človekom – medtem ko Jezusova suknja ostaja cela.

Več preberite TUKAJ