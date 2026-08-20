Marko Gasser vendarle državni svetnik

Piše: STA, G. B.

Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gasser in Vesna Humar, ki ji je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Gre za še neuradne izide, uradne bo Državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek.

Gasser in Humarjeva bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Elena Zavadlav Ušaj se je preselila v državni zbor kot poslanka Demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo.

Naslednika za prosti svetniški mesti do izteka mandata so izbirali na današnjih volilnih zborih. V 9. volilni enoti, ki zajema del Gorenjske, so bili poleg Gasserja kandidati za svetniško mesto še Primož Povše, Branko Celar, Ciril Kozjek in Darja Snedec. Gasser, ki so ga predlagale Mestna občina Kranj ter občini Železniki in Gorenja vas – Poljane, je dobil 19 od skupno 35 oddanih glasov elektorjev, so za STA navedli na pristojni volilni komisiji.

V 12. volilni enoti, ki zajema del Severne Primorske, so izbirali med tremi kandidati, ob Vesni Humar sta bila kandidata še Ambrož Gorjanc in Marko Švara. Humar in Švara sta dobila enako število glasov elektorjev, vsak po 11 od skupno 22 glasov elektorjev. Tako je na koncu v prid Humar odločil žreb. Slednjo sta predlagali Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda, medtem ko sta Švaro predlagali občini Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

Državni svet je po ustavi zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Skupno ima 40 članov, 22 jih je zastopnikov lokalnih interesov, preostalih 18 jih je predstavnikov funkcionalnih interesov.

Svetniki so voljeni za dobo petih let. Volijo jih elektorji. Te za svetniška mesta, ki jih zasedajo predstavniki funkcionalnih interesov, določijo interesne organizacije. Za mesta, ki so namenjena predstavnikom lokalnih interesov, pa občinski in mestni sveti.

Aktualni sklic DS se je na ustanovni seji sestal decembra 2022.

Po nekaterih podatkih je hotela Svoboda v DS pripeljati Kozjeka, tako pa je njen izplen polovičen, pa še to je imela srečo, da je pri volitvah na Goriškem odločil žreb.