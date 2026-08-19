(GLOSA) Atentat na predsednico Slovenije ali nič nas ne sme presenetiti

Piše: Gašper Blažič

Če sodim po vrenju v tranzicijskem čebelnjaku, ki se v vročinskem valu še dodatno segreva (brez radiatorjev, za te namreč skrbi Asta), potem se je v petek, 31. julija, v popoldanskih urah na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani zgodil … državni udar.

Gospa predsednica, ki sicer v prostem času bojda vozi motor, sama namreč ne sme voziti avtomobila, zato so ji podtaknili Matozovega policista, ki se je menda nalašč zaletel v vozilo kolega pred seboj. Pri tem se je gospa predsednica lažje poškodovala, ena od njenih sopotnic pa huje.

In seveda, kriv je Janez Janša – kdo pa drug. Pa seveda vsi janšisti, kar jih obstaja v mili mi domovini. Saj gre predsednica na živce samo njim, povrh vsega pa je imela v avtomobilu še rusko agentko. Torej imajo jasen motiv, da se je odkrižajo, pa čeprav s prometno nesrečo. Ker sovražnik nikoli ne počiva.

Saj se spomnite legendarne parole, namenjene stalni pripravljenosti v nekdanji »širši domovini« oz. Titolandiji, kot smo jo nekateri imenovali? »Nič nas ne sme presenetiti.« Zato smo tako vneto študirali samoupravljanje s temelji marksizma, predvojaško vzgojo ter koncepte splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite.

No, kar se predvojaškega pouka tiče, je bila zadeva majčkeno zapletena, ker so nekateri učitelji tega predmeta takrat pri nekaterih puncah bojda izvajali brezplačno mamografijo (saj veste, kaj je to, kajne?), v zameno pa so dobivale odlične ocene, ker je lahko učitelj streljal namesto njih. Džentelmenski dogovor po socialistično. In nihče ni niti pisnil o kakšni spolni zlorabi, saj je tudi naš Titej nekoč oženil rosno mlado najstnico.

Ko smo že pri damah: še dobro, da imamo poleg Spomenke na zalogi še Ljudmilo, ki je po štirih letih vendarle pokukala iz brloga in opazila, da državni zbor po novem vodi neki divjak namesto elegantne in kulturne Urške Klakočar Zupančič. In ta divjak nas ima vse za talce. Celo Janeza Janšo. Pa saj to je atentat na državo!