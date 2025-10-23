(PREJELI SMO) Za pravico do pietetnega pokopa v skladu z lastnimi željami

Piše: SLS

Bližajoči praznik vseh svetih nas opominja na lastno minljivost, a tudi na vse, ki so zmogli z ljubeznijo, potrpežljivostjo in milostjo skozi življenje. Tako se bo marsikdo od nas podal na grob svojih dragih in se poklonil njihovemu spominu. Pri spominjanju je eden od pomembnih obredov, ki jih poznamo od kar obstaja človeštvo, pokop. Zgodovina pokopov je zgodovina človeštva. Pokop pomeni civilizacijski minimum: ne glede na to, kdo smo ali kaj smo storili – imamo pravico do počitka v rodni zemlji.

Tokrat se v Slovenski ljudski stranki pridružujemo pobudi dr. Draga Čeparja in pozivu verskih skupnosti z dne 16. aprila letos proti diskriminaciji pri načinu pokopa, v kateri pobudniki pozivajo državne in občinske organe, naj zakon in občinske predpise dopolnijo tako, da ne bo več manjkalo prostorov za klasične grobove in ne bo več v občinskih odlokih določena prisilna upepelitev za nikogar. Naj spomnimo na srce parajoče dogajanje v Iliadi, ko celo Ahil, ki v maščevalnem srdu truplo Hektorja vleče okoli obzidja, truplo vrne strtemu trojanskemu kralju Priamu, Hektorjevemu očetu, da ga lahko dostojno pokoplje.

Danes na nekaterih slovenskih pokopališčih klasičnega pokopa, torej pokopa v krsti, ne glede na želje pokojnika, ni mogoče izbrati; na drugih pa so možnosti za to zelo omejene. Gre za diskriminacijo in tudi kršenje verske svobode, še posebej pri verstvih, ki zahtevajo pokop telesa. V oktobrski številki Slovenskega časa je dr. Drago Čepar ponovno opozoril na presenetljivo in nevzdržno »resničnost, da pepel lahko pokopljemo na vseh pokopališčih, telesa pa ne« in zapisal, da bi moral zakon določati, da »mora biti na vsakem pokopališču možen tako pokop telesa kot pepela.«

Tako osebno, kot predsednica Slovenske ljudske stranke, zagotavljam svojo in našo zavezanost prizadevanju za človekove pravice in svoboščine, vključno s pravico do spoštovanja človekovega dostojanstva tudi po smrti in pravico do pietete. V Slovenski ljudski stranki si bomo še naprej prizadevali, da pri pokopih ne bo več diskriminacije in bo vsakdo lahko na domačem pokopališču pokopan v skladu s svojo poslednjo voljo, kot je zapisal Prešeren: »v zemlji domači, da truplo leži«. V parlamentu bomo predlagali ali podprli zakonsko določbo, da mora vsako pokopališče zagotavljati tako pokop telesa kot pepela, na občinski ravni pa si prizadevali za dovolj prostora za grobove in za odpravo obvezne upepelitve. Naše župane, občinske odbore, občinske svetnike in somišljenike vabimo, da si kot aktivni državljani za to prizadevamo s konkretnimi pobudami, predlogi, peticijami v svojih okoljih in da na državnih in občinskih volitvah upoštevajo tudi stališča kandidatov do te diskriminacije.

Predsednica Slovenske ljudske stranke, dr. Tina Bregant