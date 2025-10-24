(PREJELI SMO) Z glasom PROTI zastrupitvi bolnikov na referendumu 23. novembra bodo zmagali bolniki in upokojenci!

Piše: Aleš Primc

V Koaliciji “Proti zastrupitvi bolnikov” pripravljamo čudovito, vsebinsko, kulturno in na znanstvenih dejstvih temelječo referendumsko kampanjo.

Vse državljanke in državljane vabimo, da postanete del pravične in častne referendumske kampanije PROTI zastrupitvi in zlorabam bolnikov! Boj na referendumu PROTI zastrupitvi bolnikov bo težak, saj zastrupljevalski lobi obvladuje vse največje medije in vlado, vendar je na naši strani PRAVICA ter velika množica srčnih pokončnih ljudi, odločenih, da ta nevaren in krivičen zakon zavrnejo. Bolniki potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin, pomoč in bližino, ne pa strupa.

Bodite aktivni! Vključite se v referendumsko kampanjo! Vsak lahko nekaj naredi!

Naredite načrt, kaj boste naredili za zmago na referendumu:

a) ozaveščajte sorodnike in prijatelje o nevarnosti zastrupitve bolnikov,

b) v vseh družbah povejte, da ste PROTI zastrupitvi bolnikov,

c) objavljajte in delite vsebine PROTI zastrupitvi bolnikov na družbenih omrežjih,

č) organizirajte srečanja in okrogle mize ozaveščanja PROTI zastrupitvi bolnikov,

d) dajte na razpolago svoje strokovno znanje in izkušnje,

e) darujte finančna sredstva,

f) molite, organizirajte molitvena bdenja.

Argumenti in dejstva PROTI zakonu o zastrupitvi bolnikov!

1. Zakon o zastrupitvi ne ukinja trpljenja, ampak bi povzročil ogromno trpljenja bolnikom in njihovim bližnjim.

2. Zakon o zastrupitvi bolnikov ne prinaša izbire, ampak uvaja siljenje in teror nad bolniki.

3. Zakon o zastrupitvi bolnikov je zdravstvena in pokojninska reforma Golobove vlade. Preko zastrupitve hočejo zmanjšati število bolnikov in s tem stroške zdravstvene in pokojninske blagajne. Cilj zakona je, da bi se čimveč bolnikov in upokojencev zastrupilo ter da bi živeli v stalnem strahu pred zastrupitvijo. Zastrupitev bolnika bi bila za državo daleč finančno najcenejša zdravstvena storitev, poleg tega pa zastrupljenemu bolniku ne bo treba plačati več nobene pokojnine, nobenega zdravljenja, nobene socialne pomoči.

4. Zakon o zastrupitvi bolnikov ima vgrajeno celo vrsto zlorab.

5. Zakon o zastrupitvi bolnikov je v nasprotju s 17. členom ustave, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo.

Vse državljanke in državljane vabimo, da postanete del častnega poslanstva zaščite bolnikov in upokojencev pred krutim zastrupljevalskim lobijem. Ne dovolimo zastrupljevalskemu lobiju, da v Sloveniji uvede kulturo smrti. Bolniki potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin, pomoč in bližino, ne pa strupa.

Aleš Primc, voditelj Koalicije “Proti zastrupitvi bolnikov!”