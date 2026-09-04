(PREJELI SMO) (VIDEO) Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov

Piše: P.J.

V petek, 21. avgusta 2026 smo v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo, Vojaškega vikariata Slovenske vojske, nadškofije Ljubljana in ljubljanske stolne župnije obeležili evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov.

Vse, ki se dogodka niste uspeli udeležiti vabimo, da si o poteku slovesnosti več preberete na spletni strani SCNR: https://www.scnr.si/evropski-dan-spomina-na-rtve-vseh-totalitarnih-in-avtoritarnih-reimov-ljubljana-21-avgust-2026.html

Nagovori in posnetki so na voljo na naslednjih povezavah:

Homilija pomožnega škofa in generalnega vikarja msgr. dr. Franca Šuštarja: https://www.youtube.com/watch?v=0sck_CHTsw4

Akademija in nagovor dr. Ignacije Fridl Jarc: https://www.youtube.com/watch?v=pLAab8qICm8

Vabljeni k ogledu!