(PREJELI SMO) Umrl je Bogo Sajovic, prejemnik častnega priznanja ZNP za življenjsko delo

Piše: ZNP

Z žalostjo smo sprejeli vest, da je v starosti 88 let umrl novinar in publicist Bogdan (Bogo) Sajovic, prejemnik častnega priznanja Boruta Meška, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov (ZNP).

Sajovic se je prvič zaposlil v časopisni hiši Delo, kjer je bil najprej novinar, nato pa dolgoletni urednik črne kronike. Honorarno je pisal za mnoge druge revije, med drugim za TT, Gospodarski vestnik, Stop, Teleks in Pavliho. Leta 1980 je odšel iz Dela in se redno zaposlil na Pavlihi.

Tam je bil pomočnik glavnega urednika in nato glavni urednik, dokler izdajatelj Pavlihe ni ukinil, starejši del uredništva, med njimi tudi Sajovic, pa je odšel v pokoj.

Kljub upokojitvi ni prenehal z novinarskim delom. Več kot desetletje je honorarno delal za Mag in bil nato med ustanovnimi člani Reporterja, kjer je pisal vse do leta 2020, ko je presedlal na Demokracijo, kjer je redno pisal tedensko gloso.

V osemdesetih je Sajovic skupaj z uredništvom Pavlihe razbijal mnoge tabuje tedanje komunistične družbe in bil dejaven član neformalne skupine alternativnih novinarjev, ki so orali ledino na področju medijske svobode in pluralizacije.

Leta 2023 mu je ZNP za njegovo dolgoletno in plodno novinarsko delo ter prispevek k demokratizaciji, s tem pa svobodnemu novinarstvu, podelilo častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo. Več o takratni podelitvi skupaj z utemeljitvijo si je mogoče prebrati na tej povezavi.

https://www.znp.si/component/content/article/1-glavne-novice/580-podeljena-castna-priznanja-boruta-meska-za-leto-2023

Upravni odbor ZNP, 30. 6. 2026