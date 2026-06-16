(PREJELI SMO) Slovenska karitas je na območja prizadeta z neurjem posredovala 100.400 EUR donacij za prvo pomoč 172 gospodinjstvom. Odprta tudi telefonska številka za psihosocialno pomoč.

Piše: Slovenska karitas

Slovenci tudi ob veliki škodi, ki so jo družinam povzročila nedavna neurja, ponovno kažemo veliko solidarnost. Razmere po neurju v Sloveniji se sicer počasi umirjajo, vendar ostajajo posledice obsežnega razdejanja, ki so jih povzročili toča, voda in močan veter. Sodelavci Karitas so obiskali številna prizadeta gospodinjstva v občinah Komenda in Cerklje na Gorenjskem ter na območju Žetal in Haloz. Doslej so obravnavali 172 prošenj gospodinjstev. Med njimi je 114 huje poškodovanih stanovanjskih objektov z večjo škodo, ki imajo uničene strehe in mansardne prostore, pri 58 stanovanjskih objektih pa so bile zalite kleti z infrastrukturo, uničena vrata in razbita okna. Slovenska karitas je na prizadeta območja posredovala 100.400 EUR za prvo pomoč prizadetim gospodinjstvom. Gospodinjstva bodo finančna sredstva za prvo pomoč prejela v prihodnjih dneh. Karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinjstva.

Zbiranje sredstev se nadaljuje

Karitas bo tudi v prihodnje blizu prizadetim posameznikom in družinam. Glede na razsežnosti posledic neurja, bo v drugi fazi finančno pomagala najbolj prizadetim gospodinjstvom pri obnovi poškodovanih bivalnih prostorov. Del sredstev pa bo namenjenih tudi socialno šibkejšim posameznikom, ki se preživljajo zgolj s kmetijsko dejavnostjo in jim je neurje uničilo večino poljskih pridelkov.

Pogovor, razbremenitev, podpora posameznikom, ki jih je prizadelo neurje

Poleg povzročene materialne škode vremenske ujme pogosto pustijo tudi psihološke posledice. Ljudje lahko doživljajo povečan strah, nemir, čustveno občutljivost, negotovost, občutke nemoči in preobremenjenosti ter imajo težave s spanjem. Takšni odzivi so po stresnih in ogrožajočih dogodkih običajni, vendar lahko brez ustrezne podpore pustijo negativne posledice in prispevajo k razvoju dolgotrajnejših posttravmatskih težav.

Prav zato smo odprli posebno telefonsko številko programa Blizu – 051 555 557, kjer lahko prizadeti takoj dobijo priložnost za pogovor, razbremenitev, podporo in usmerjanje. Svetovalci so dosegljivi vsak dan med 9. in 20. uro. Hitra in ustrezna psihosocialna pomoč je izjemno pomembna, saj ljudem pomaga predelati doživeto izkušnjo, ponovno vzpostaviti občutek varnosti ter zmanjšuje tveganje za razvoj dolgotrajnejših psiholoških in socialnih posledic.

Ob tem na Slovenski karitas vabimo k solidarnosti vse, ki želijo pomagati prizadetim družinam, da svoj dar za prizadeta gospodinjstva nakažejo na:

Slovenska karitas

Kristanova ulica 1

1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: POMOČ NEURJE

Sklic: SI00 624

Svoj prispevek lahko namenite tudi s SMS-sporočilom DARUJ5 ali DARUJ10 na 1919 in prispevate 5 EUR ali 10 EUR za pomoč prizadetim v neurjih (velja za uporabnike Telekom Slovenija, A-1, Telemach in T-2).

Hvala vsem za izraženo solidarnost, sočutje in podporo. Skupaj lahko pomagamo družinam, da čim prej odpravijo posledice neurja in ponovno vzpostavijo varno bivalno okolje.