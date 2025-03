(PREJELI SMO) Pričevanje Janeza Žaklja: »Jaz nimam nobenega spomina od očeta, dokler nisem prišel v Ameriko«

Piše: SCNR

Tokrat vas vabimo, da prisluhnete pričevalcu Janezu Žaklju, rojenem leta 1941 v župniji Šentjošt nad Horjulom.

Maja 1941 so gestapovci aretirali njegovega očeta, julija pa celo družino izgnali v Srbijo. Ker se oče po vrnitvi iz izgnanstva ni hotel priključiti OF, so mu partizani grozili s smrtjo. Oče je bil glavni pobudnik ustanovitve vaške straže v Šentjoštu, ki je domačine branila pred partizanskim nasiljem. Po vojni se je pridružil skrivačem in se dlje časa vračal v domovino. Komunistična oblast ga je obtožila, da je skupaj z Mirkom Bitencem delal kot vohun za obveščevalno službo. Po vojni je bila zaprta tudi Janezova mama, kmetijo je oblast zaplenila, pet mladoletnih otrok(najstarejši je bil star 13 let) pa so pustili samih, dokler jih v oskrbo niso sprejeli sorodniki. Družina je bila stalno nadzorovana s strani Udbe. Oče se je umaknil v Ameriko, kjer so se mu leta 1956 pridružili ostali člani družine.

Pričevanje je leta 2011 v Clevelandu posnela dr. Mateja Čoh Kladnik.

Vabljeni, da mu prisluhnete na povezavi: https://zakladnicaspominov-scnr.si/janez-zakelj/