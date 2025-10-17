(PREJELI SMO) Molitvena pobuda Milost in mir: poziv k molitvi za domovino in za mir

Piše: molitvena pobuda Milost in mir

Molitvena pobuda Milost in mir je nastala kot sad prizadevanj za širjenje kulture posredniške (zastopniške, zagovorniške) molitve.

Čeprav je na Slovenskem že nekaj molitvenih skupin s takšnim poslanstvom in velikokrat lahko slišimo prošnjo »Moli zame!«, se zdi, da vendarle preslabo poznamo razsežnost te molitve, ki je še toliko učinkovitejša, če je združena s postom (z odpovedjo, tudi drobnimi žrtvami). O pomenu posredniške molitve je leta 2023 ob svojem obisku v Sloveniji spomnil molitveni animator Romeo E. Fernando iz Indije, češ da ni dovolj, da smo samo duhovni »potrošniki«, pač pa moramo stopiti v aktivno držo služenja na način, kot ga je uporabljal že Mojzes, ko je molil za grešno ljudstvo. Denimo ob čaščenju zlatega teleta, ko je Bog želel najprej ljudstvo uničiti, Mojzes pa je izprosil usmiljenje in priložnost za nov začetek (prim. 2Mz 33, 9−14).

Poslabšane razmere v naši domovini in po svetu nas zagotovo navdajajo s skrbjo, a hkrati imamo v rokah tudi ključ do rešitve. To je posredniška molitev, ko se postavimo v vlogo zastopnika pred Bogom za vse tiste, za katere molimo, prosimo zanje usmiljenja, ozdravljenja in osvoboditve. Poteka v treh korakih. Najprej za tiste, za katere molimo, prosimo usmiljenja, čeprav je zelo dobro, da se najprej pokesamo lastnih grehov. Nato slavimo Boga (s svojimi besedami ali z že znanimi molitvami, npr. Svet, Bog bodi hvaljen), tudi za tiste, ki ga ne slavimo, torej v duhu zadoščevanja. Tretji del je duhovni boj, konkretna molitev torej za osebe, skupine oseb ali organizacije z namenom. Zelo zaželeno je, da molimo rožni venec, predvsem v oktobru, ki je še posebej posvečen tej molitvi. Vabljeni smo tudi k spovedi, udeležbi pri pobožnostih prvega petka in prve sobote, zlasti pa k zadostilnemu svetemu obhajilu na prvo soboto, k čaščenju Najsvetejšega in darovanju drobnih žrtev ter posta za tiste, ki močno grešijo.

Obnovimo svojo domačnost z Bogom. In ne izgubljajmo priložnosti. Spomladi 2026 bodo v naši državi parlamentarne volitve, ki bodo zelo pomembne za našo prihodnost. Prejšnje volitve smo kristjani dočakali sprti med seboj in zazrti v lastne težave. Ne ponovimo te napake! Kot je dejala Kraljica miru že takoj ob začetku prikazovanja v Medžugorju: »Mir mora zavladati med človekom in Bogom ter med ljudmi.« Vemo, kaj je naša dolžnost: da se udeležimo volitev in da glasujemo odgovorno, seveda ne na podlagi populizma, pač pa v moči Svetega Duha. In da molimo tudi za ves slovenski narod, da bi se odločil za pravo smer. Če bomo nadaljevali v sedanji smeri, se nam ne piše nič dobrega. Prav zato je tako pomembna posredniška molitev. Prosimo za naš narod, za naše politične stranke in tudi posamezne politike, kandidate … Vabljeni smo k temu, da se zahvaljujemo za situacijo tudi takrat, ko ni dobra, in prosimo Boga, da se v tej situaciji proslavi. Naj bodo naslednji meseci priložnost za takšen nov začetek.

Za molitveno pobudo Milost in mir:

Gašper Blažič, začasni koordinator