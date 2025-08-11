(PREJELI SMO) Izraelska veleposlanica: Kleveta proti judovski državi

Piše: Ruth Cohen-Dar, veleposlanica Izraela

V svetu, ki ga vse bolj poganjajo naracije kot pa dejstva, je prva žrtev vojne resnica. Nikjer ni to bolj tragično razvidno kot v grotesknih dezinformacijskih kampanjah domnevnega stradanja v Gazi, ki naj bi ga kot vojno orodje namenoma uporabil in povzročil Izrael. Ta obtožba je postala krvna kleveta moderne dobe proti judovski državi.

Naracija “lakota v Gazi” se je zares razvila v usklajeno kampanjo, poveličevano od Hamasa in njegovih katarskih podpornikov, ki nekritično odmeva v večini zahodnih medijev in v mednarodnih organizacijah. Humanitarna stiska je na vsakem vojnem območju, ta kampanja pa namenoma pretirava in manipulira z realnostjo in slednjo uporablja kot orožje, da bi obrnila vlogi žrtve in agresorja. Cilj je demonizirati Izrael, oprati Hamasove zločine in odvrniti od resnične lakote, ki jo je Hamas namenoma povzročil in to ne nad civilisti v Gazi, strada izraelske talce, ki jih zadržuje v svojih temnicah skoraj dve leti.

Razkritje nemškega tabloida Bild, ki je izšel 5. avgusta, prikaže, kako so bili uporabljeni zrežirani posnetki, obdelani videi in izmišljena poročila za prikaz lažne podobe vseprisotne lakote, ki jo je povzročil Izrael. Resnica je seveda diametralno nasprotna.

Še ena poglobljena raziskava, ki jo je nedavno izdala platforma Jewish Onliner sledi izvoru te kampanje. Njene izvore zaznava v dobro usklajenem in popolnoma časovno usklajenem prizadevanju za globalno manipulacijo medijev. Raziskava je razkrila, da gre pri kampanji “#Gazastrada” za usklajeno dezinformacijsko prizadevanje, ki ga vodijo arabsko govoreče države. Zlasti Katar, Saudova Arabija in Jemen. Namen je vplivati na javno mnenje angleško govoreče javnosti proti Izraelu. Čeprav se kampanja predstavlja kot lokalni humanitarni krik, preiskava pokaže, da jo krepijo z državami povezanini subjekti, s propagandnimi vplivneži (kot so uradniki iranskega režima in s Hamasom povezani posamezniki) in večplatformskimi jezikovnimi strategijami; vse z namenom krepitve čustvenega odmeva, zlasti na zahodu.

Drugo raziskavo je objavil uporabnik @antisemitizem (“Kampanja proti antisemitizmu”), ki dokazuje, da ključnike (heštage) kot so “Lakota_v_Gazi/Famine _in Gaza”, “PomagajGazi/HelpGaza” ali “Gazaholokavst/GazaHolocaust” masovno uporabljajo in promovirajo farme botov, s ciljem narediti te heštage čim bolj trendovske na platformi X (nekdanji Twitter).

Od začetka vojne je Izrael omogočil dostavo velikanskih količin humanitarne pomoči v Gazo – celo med bojevanjem v brutalnem konfliktu na sedmih frontah. Hrana, voda, medicinska oprema, elektrika in gorivo so dotekali skozi več prehodov v Gazi. Izrael se je usklajeval z mednarodnimi partnerji, vključno z Združenimi državami in organizacijo Svetovnega programa za hrano, da bi zagotovili, da humanitarni koridorji ostanejo odprti. Kljub temu Hamas nadaljuje z zaseganjem in plenjenjem in selektivnim razdeljevanjem pomoči, uporablja lakoto kot orožje in orodje za nadzor in propagando za svoje lastne koristi in osebne dobičke z namenom nadaljnjega polnjena že tako nabito polnih bančnih računov svojih milijarderskih voditeljev.

Ta stvarnost je bila razgaljena v čustvenem nagovoru izraelskega zunanjega ministra Gideona Sa’ara v Varnostnem svetu Združenih narodov 5. avgusta. Minister Sa’ar ni skoparil z besedami, kako je Hamas izstradal talce. Talca Evyatar David in Rom Braslavski sta sedaj le shujšani senci mladih moških ugrabljenih 7. oktobra, ko teroristi Hamasa jedo meso, ribe in sveže sadje ter zelenjavo.

Hamas just released footage of the Israeli hostage Evyatar David who was kidnapped at the Nova Music Festival. The Islamist terrorist organization Hamas is deliberately starving him as a form of torture. pic.twitter.com/ST99G9SAIg — Visegrád 24 (@visegrad24) August 1, 2025

V eni srhljivi fotografiji se pojavi debela, dobro nahranjena roka Hamasovega ječarja, poleg skeletne figure Evyatarja, ki je prisiljen, da si koplje lasten grob.

Vendar, presenetljivo, si je ta groza komaj zaslužila omembo v mednarodnem tisku. New York Times, na primer, ki je pogosto širil nepreverjene palestinske trditve – je nedavno celo objavil podobo dojenčka s predhodno obstoječimi zdravstvenimi težavami kot dokaz “lakote”, vedoč, da bo ustvaril cunami sovraštva proti Izraelu, in jo je bil nato prisiljen umakniti. Sedaj pa odklanja objaviti grozljive podobe izraelskih talcev na svoji naslovnici. Generalni sekretar ZN António Guterres, ki je pogosto glasen pri obsojanju Izraela, je ostal tiho. Ta tišina ni nevtralnost – to je sokrivda.

Resnica je obremenjujoča. Hamas strada izraelske talce, med tem, ko se pretvarja, da mu je mar za civiliste v Gazi. Palestinska narodna uprava izplačuje plače teroristom. Večina zahodnih medijev pa še naprej deluje kot voljni kanal za teroristično propagando in pri tem uveljavljajo nezaslišana dvojna merila: če informacije pridejo od Hamasa, jih bodo samodejno podprli, jim verjeli in jih objavili, če pa pridejo od Izraela, bodo zahtevali še in še dokazov.

Priča smo na glavo obrnjenemu svetu. Agresorji so prikazani kot žrtve. Ugrabljeni in posiljeni so ignorirani, med tem ko so ugrabiteljem in posiljevalcem dodeljene platforme in simpatije. Ta moralna inverzija ni le sramotna – nevarna je. Ne le, da je Hamas objavil video talca, ki je videti kot okostnjak, ki si koplje lasten grob v tunelu. Hamas se tudi zaveda, da lahko objavi video takšnega talca, ki si koplje lasten grob v tunelu, in da bodo mnogi na Zahodu še vedno mnenja, da so Hamas dobri fantje.

Države z zgodovino režimov, ki so imele nadzor nad mislimi in izražanjem, so pogosto prve, ki prepoznajo kampanje namenjene manipulaciji javne zavesti. V preteklosti so se te izvajale s surovo silo – danes pa se dosežejo preko subtilnega vendar močnega dosega socialnih medijev.

Ni naključje, da so glavne gonilne sile takšnih vplivnih kampanj avtoritarni in totalitarni režimi, ki spretno izkoriščajo odprtost in ranljivost demokratičnih družb z namenom oblikovanja globalne naracije v svojo korist.

V današnjem svetu viralnih laži in politiziranega ogorčenja, je treba resnico braniti s pogumom. In resnica je ta, da Izrael ne povzroča namernega stradanja v Gazi. Poteka pa kampanja o lakoti. In zagotovo poteka namerno stradanje izraelskih talcev v rokah genocidnega terorističnega režima.

Spomnimo, da žrtve niso ugrabitelji talcev. In če bi se Hamas predal in izpustil talce, bi se vojna končala takoj.

Opomba: Besedilo je prvotno objavila spletna stran Spletnicasopis.eu.