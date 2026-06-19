(PREJELI SMO) 32. shod za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo

Piše: Aleš Primc

V ponedeljek, 22.6., ob 14.30, vabljeni na 32. shod za zaščito čiste pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo

Zoran Janković, kljub odločitvam sodišč, da je smrtno nevaren kanal C0 nezakonit, še vedno grozi, da ga bo zagnal in s tem zastrupil vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi.

Množični shodi pred Magistratom, ki potekajo že 3 leta in pol, so odločilno prispevali, da voda v ljubljanskih pipah še ni onesnažena z odplakami iz kanala C0. Kljub novi vladi moramo nadaljevati z javnim pritiskom in opozarjanjem vse dokler, ne bo nevaren kanal izkopan. Le tako bo zares preprečena vsaka možnost njegovega zagona.