Podravje v dialogu z novo ministrico: o razvojnih prioritetah regije, evropskih sredstvih in obdobju po letu 2028

Piše: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj

V Mariboru je danes potekalo delovno srečanje županov podravskih občin z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dr. Moniko Kirbiš Rojs. Srečanje je na pobudo predsednika Sveta podravske regije Danijela Vrbnjaka organizirala Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, gostitelj dogodka pa je bila Mestna občina Maribor.

Udeležence je v imenu gostitelja uvodoma pozdravil župan Mestne občine Maribor in predsednik Vzhodne kohezijske regije Aleksander Saša Arsenovič. Ob ministrici so se srečanja udeležili tudi namestnik generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik, predsednik Razvojnega sveta regije Podravje dr. Marko Soršak, direktorica RRA Podravje – Maribor Nataša Ritonija ter županje in župani podravskih občin.

Delovno srečanje je bilo namenjeno razpravi o ključnih razvojnih vprašanjih Podravja, predvsem o izvajanju Dogovora za razvoj regije, pripravi Regionalnega razvojnega programa Podravja ter oblikovanju izhodišč za prihodnjo finančno perspektivo Evropske unije po letu 2028. Udeleženci so izpostavili tudi pomen pravočasnega določanja razvojnih prioritet regije, saj se razprave o prihodnjem evropskem proračunu in pravilih izvajanja kohezijske politike že intenzivno odvijajo na evropski ravni.

Ministrica dr. Monika Kirbiš Rojs je v nagovoru poudarila pomen zgodnjega usklajevanja razvojnih ciljev in aktivnega vključevanja regij v pripravo prihodnjih razvojnih politik. »Ključne odločitve, ki bodo vplivale na razvoj slovenskih regij po letu 2028, se oblikujejo že danes. Če želimo biti uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev tudi v prihodnje, moramo razvojne prioritete opredeliti pravočasno, pripraviti kakovostne projekte in v Bruselj priti z jasnimi cilji ter usklajenimi stališči regij,« je poudarila ministrica.

Ob tem je izpostavila, da se mora Slovenija hkrati pripravljati na prihodnje finančno obdobje in učinkovito izkoristiti razvojne priložnosti, ki so ji na voljo že danes: »Ob pripravi na prihodnje obdobje ne smemo pozabiti niti na naloge, ki so pred nami danes. Pospešiti moramo izvajanje projektov, odpraviti administrativne zastoje in zagotoviti, da bodo evropska sredstva čim prej prišla do lokalnih skupnosti, kjer ustvarjajo konkretne razvojne učinke«.

V nadaljevanju srečanja je vodja Sektorja za regionalni razvoj pri RRA Podravje – Maribor Boris Keuc predstavil stanje izvajanja Dogovora za razvoj regije Podravje ter aktivnosti, povezane s pripravo Regionalnega razvojnega programa. Posebna pozornost je bila namenjena tudi pripravam na novo finančno perspektivo Evropske unije po letu 2028, prihodnosti razvojnih mehanizmov LEADER/CLLD ter izzivom pri izvajanju evropskih projektov.

Udeleženci so se strinjali, da je za uspešno pripravo prihodnjega razvojnega obdobja ključno tesno sodelovanje države, občin, razvojnih institucij, gospodarstva in drugih deležnikov v regiji. Izpostavili so tudi pomen nadaljnjega poenostavljanja postopkov ter zagotavljanja stabilnih in predvidljivih pogojev za izvajanje razvojnih projektov.