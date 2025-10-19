(PISMO BRALKE) In the Army Now. Slovenija brez vojske, pa z goro orožja?

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Sem v precejšnji zadregi, ko začenjam s pisanjem tega svojega članka, saj se na vojsko spoznam kot zajec na boben.

V osnovni šoli (1950-1958) – in pozneje na gimnaziji in na univerzi – sem imela v “fiskulturi”, pri “predvojaški” in pri “osnovah družbe” vedno podarjene, vsaj za dve stopnički, višje ocene, kot bi mi jih morali vpisati v šolske redovalnice. Če bi me pri teh predmetih pedagogi ocenjevali strogo po predpisih, ne bi imela niti provega razreda osnovne šole. Zato si ne znam predstavljati, kaj bi bilo z mano, ko bi morala ob polnoletnosti obvezno v vojsko, seveda če bi bila fant. Morda so takšne, kot sem jaz, samo nekatere ž enske, morda takšnih – štorastih – fantov sploh ni. Ampak, v to nisem popolnoma prepričana, v resnici nisem zaradi tega proti uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Nasprotujem mu iz popolnoma drugscnih razlogov.

Eden .najbolj pametnih pregovorov, tudi moj najljubši, je tisti, ki – brez romantičnih iluzij – poudarja, da gre ljubezen skozi želodec. To – še zlasti – velja za ljubezen do domovine. Ko sem se pred par leti seznanila z višino plač v slovenski vojski, sem si rekla, da bodo vodilni slovenski voditelji, večinoma na levici, ki skoraj ves čas po osamosvojitvi (1991) v Sloveniji čuva jugonostalgične “vrednote” , morali našo vojsko kmalu razpustiti. Kar pa zadeva nakupe orožja in vojaške opreme, v medijih neprestano poslušamo, da je vojska kupila najboljša gasilska letala za reševanje razkošnih graščin pred namernim požigi gozdov v njihovi bližini (zlasti ob zahodni meji, tisti, ki je najbliže Benetkam), pa tudi najboljše helikopterje za reševanje neprevidnih in – zelo pogosto – zapitih planincev, ki v planinarjenju vidijo eno najboljših, trenutno zelo modnih, evtanazij. Seveda pa do zdaj, v samostojni Sloveniji, vojska še ni smela RESNO braniti svojih mej pred novodobnimi “Turki” oziroma bližnjevzhodnimi ilegalnimi MUSLIMANSKIMI migranti, med katerimi je bilo, zlasti v letu 2015, tudi večje število TERORISTOV. Slovenska vojska jim je lahko samo salutirala. Policija pa jih je, menda okoli milijon in pol, ponižno vodila do njihovih začasnih bivališč in šotorišč, kjer so pogosto ZAVRNILI ponujene obroke, nemalokrat boljše, kot smo jih imeli v večini slovenskih družin.

Zdaj pa je – čistokrvno in rasno (partijsko) neoporečno – Golobovo vlado naenkrat zajela prava bruseljska (ne slovenska) domoljubna oboroževalna histerija. Če Slovenija ne bo dala dovolj denarja iz proračuna za nakup orožja, ne bo iz Bruslja dobila niti ficka za potrebe slovenske oblastniške elite, seveda leve, zdaj in vekomaj, pod golobi, ali pa pod kakimi drugimi “ptiči”. Amen. Če bomo predolgo čakali, pa bo spet prišla iz Bruslja, kot je nekoč že zaradi RTS, na ustavno sodišče kaka zdaj seveda ZAHODNA stalinistična Veročka J., ki bo slovenski oblastniški eliti zagrozila, da jo bo vrgla z oblasti, če ne bo kupila toliko orožja, kolikor so ji ukazali v EU.. Prav grozna je ta Evropska unija. Ko jo je naš vrli minister opozoril, da nam bo zaradi prevelikega nakupa orožja grozi razpustitev slovenske v, so mu v Bruslju odgovorili, čemu sploh hočemo vojsko, saj jo že imajo naši dragi sosedje: Hrvati, Avstrijci, Madžari, Italijani. Kmalu pa nam bo, Slovencem brez vojske,

lahko pomagala tudi Srbija – če bo paravojski nevladnih organizacij EU uspelo okupirati (tu so se v EU hitro popravili, namreč – če bo EU uspelo osvoboditi) pod srbskim NACIONALIZMOM trpečo in krvavečo. In tako bomo kmalu imeli v Sloveniji na kupe orožja, vojske pa nikakršne. Zaradi tega zdaj nekateri sanjajo o obveznem služenju v SLOVENSKI vojski. No, nekateri pa bi radi celo to, da bi mlade ženske OBVEZNO morale roditi. SLOVENSKE DRŽAVLJANE.

Ali v Sloveniji res ni mogoče, prav nikoli, še pravočasno najti kako pravo pot, ko gre za obstoj in obrambo Slovenije in Slovencev?