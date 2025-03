Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Začela se je z njegovim povabilom oziroma z besedami, naj Slovenija pleše. Da, golobova vlada se je začela z njegovimi “zgodovinskimi” besedami, naj se zabava prične. Žal pa se je še prekmalu pokazalo, kakšno “zabavo” je v resnici odprl novi predsednik vlade dr. Robert Golob. Brez prevelikega pretiravanja bi jo lahko imenovali Golobov genocidni Mrtvaški ples na sončni strani Alp. Saj se je vlada dr. Goloba lotila očiščevanja – z izbrisom skoraj šest tisoč zdravstvenih napotnic iz čakalnega seznama. Namen Golobove vlade je bil torej IZBRIS vseh huje bolnih in tistih, ki so zelo rahlega zdravja, razen nekaterih iz slovenske komunistične elite, da bi v državni zdravstveni blagajni ostala sredstva za pomembnejše stvari od metanja denarja skozi okno za povsem nekoristne, za državne finance hudo škodljive, bolne in tiste z rahlim zdravjem. To dokazujejo tudi zadnje ugotovitve najvišjih strokovnih zdravstvenih delavcev, da v Sloveniji ne morejo ustrezno zdraviti (in pozdraviti!) velike večine bolnikov, nekaterih zaradi predolgih čakalnih vrst, nekaterih pa zaradi pomanjkanja kadrov v zdravstvenih ustanovah. Žal pa kakršnokoli izboljšanje takšnega stanja v slovenskem zdravstvu, vsaj ne pod Kučanovimi – v bistvu komunističnimi – levimi vladami, ne bo več mogoče. Zato, ker je, takšna ali drugačna, žeja komunistov po krvi v deželi na sončni strani Alp tako rekoč zakon. Ne, ni se končalo s protislovensko Stalinovo krvavo revolucijo pod Titovim in Speransovim vodstvom sredi najhujšega divjanja druge svetovne vojne na slovenskih tleh. Ni se končalo s povojnimi Speransovim komunističnimi poboji. Ni se končalo z nasprotovanjem slovenskih komunistov osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije. Kajti čez natanko 31 (enaintrideset) let po osamosvojitvi Slovenije (1991), je dr Robert Golob svečano odprl tako rekoč tretji slovenski komunistični Mrtvaški ples. Začel ga je tako, da je njegov minister za zdravje, menda celo njegov ožji prijatelj, v hipu zbrisal velike sezname bolnikov, ki so čakali na zdravstveni pregled. Kakšni “čudoviti” – prvi – plesni koraki v nesluteno število smrti bolnikov v Sloveniji zaradi varčevanja v zdravstvu, seveda za pomembnejše stvari in ljudi, kot so hudo bolni in tisti z rahlim zdravjem. Predvsem – tako se je pokazalo – mora vlada najprej finančno poskrbeti za vračilo dolgov vsem tistim sedanjim slovenskim – bolj ali manj – še vedno komunističnim volivcem, tistim ki vodijo in podpirajo marksistično multikulturno in globalistično – sorosovsko – paravojsko, tako imenovane nevladne organizacije. Že v sedanji vladi, in v vrhu slovenskega sodstva, imajo visoki predstavniki marksističnih multikulturnih, skoraj vseh sorosovskih, nevladnih organizacij (npr. 8. marec, Mirovni inštitut, Slovenska filantropija itn.) GLAVNO BESEDO.