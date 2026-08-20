Občinski praznik Občine Sežana bo letos trajal več kot mesec dni in prinesel več kot 40 dogodkov

Piše: L. K.

O prireditvah ob občinskem prazniku Občine Sežana, ki bo letos trajal več kot mesec dni in prinesel več kot 40 dogodkov, smo se pogovarjali z županom Andrejem Silo, ki je med drugim poudaril, da bodo ob vrhuncu praznika občine Sežana v petek, 28. avgusta, na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Sežana podelili občinska priznanja, večer pa preživeli na kraškem dvorišču Vinakras na tradicionalni prireditvi Glasba in vino s klapo Leut in skupino Bačin.

Kako zahtevno je pripraviti tako obsežen in raznolik program ter pri tem ohraniti njegovo vsebinsko povezanost?

Priprava tako obsežnega programa je vsekakor izziv, saj zahteva veliko usklajevanja, načrtovanja in sodelovanja številnih organizatorjev. Pri tem pa je pomembno, da praznik ni zgolj zbirka posameznih dogodkov, temveč da ima skupno sporočilo – praznovanje naše občine in ljudi, ki jo soustvarjajo. Več kot 40 dogodkov povezuje ideje druženja, sodelovanja in pripadnosti okolju, v katerem živimo. Program poteka na različnih prizoriščih po celotni občini, kar mu daje posebno širino in hkrati omogoča, da se v njem najdejo različne skupine prebivalcev. Veseli nas, da so k pripravi pristopili številni posamezniki, društva, organizacije in krajevne skupnosti, saj prav njihova ustvarjalnost daje programu raznolikost in pristnost. Skupaj nam uspeva organizirati praznovanje, ki ni omejeno na en dan ali en prostor, ampak več kot mesec dni povezuje celotno občino.

Poudarek praznovanja je na povezovanju ljudi, društev, zavodov, krajevnih skupnosti, podjetnikov in drugih organizacij. Kako pomembno je njihovo sodelovanje pri pripravi programa?

Njihovo sodelovanje je pravzaprav temelj praznovanja, saj občinskega praznika ne ustvarja občina sama, ampak ga ustvarjamo skupaj. Vsako društvo, zavod, krajevna skupnost, podjetnik, organizacija in posameznik prispeva delček zgodbe, ki sestavlja naš skupni prostor. Prav zato želimo praznik razumeti kot priložnost, da se srečamo, predstavimo svoje delo in hkrati spoznamo, kaj ustvarjajo drugi. Takšno sodelovanje krepi medsebojne vezi in občutek pripadnosti, ki sta za življenje v lokalni skupnosti izjemno pomembna. Hkrati je občinski praznik priložnost, da pokažemo, koliko znanja, dela, zanosa, prostovoljstva, ustvarjalnosti in podjetnosti je med ljudmi v naši občini. Praznik je tako tudi zahvala vsem, ki s svojim delom skozi vse leto prispevajo k živahnem družbenem in družabnem življenju naše občine.

Osrednji konec tedna, med 28. in 30. avgustom, prinaša zelo različne vsebine. Naštejte jih prosim nekaj in kako ste izbirali vsebine in izvajalce, da bi nagovorili različne generacije in okuse?

Ob vrhuncu praznika občine Sežana bomo v petek, 28. avgusta, na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Sežana podelili občinska priznanja, večer pa preživeli na Kraškem dvorišču Vinakras na tradicionalni prireditvi Glasba in vino s klapo Leut in skupino Bačin. V soboto, 29. avgusta, sledi popoldanska predstavitev krajevnih skupnosti, društev, zavodov, podjetnikov in obrtnikov ter številne spremljevalne vsebine v Parku pri Starem gradu, posamezne skupine in društva pa se bodo predstavila tudi s kulturnim programom. Sobotni večer bo popestril koncert z Mi2 in skupino Nočni skok. V nedeljo, 30. avgusta, bo na Ocinci pri Štjaku potekala tradicionalna slovesnost v spomin na prihod prve partizanske čete na Kras in začetek oboroženega upora proti okupatorju. Prav ta zgodovinski dogodek je razlog, da Občina Sežana svoj praznik obeležuje 28. avgusta, zato ima nedeljska slovesnost v prazničnem programu posebno mesto. Pri izboru smo želeli ustvariti ravnovesje med vsebinami, ki nagovarjajo različne generacije, in tistimi, ki imajo močan lokalni značaj. Prav v tej raznolikosti se skriva edinstvenost občinskega praznika, saj odraža raznolikost skupnosti, povezane v Občino Sežana.

Kako pomembno je bilo pri sestavljanju programa zagotoviti, da se v praznovanju prepoznajo tudi prebivalci manjših krajev?

Občina Sežana je veliko več kot samo njeno središče. Naše krajevne skupnosti imajo vsaka svojo identiteto, zgodbe, ljudi, društva in tradicije, ki jih želimo vključiti v skupno praznovanje, zato je prav občinski praznik odlična priložnost, da domačini praznik soustvarjajo z lokalno obarvanimi vsebinami. Prav vsak kraj je pomemben del občine, vsak prebivalec ima možnost prispevati k njenemu utripu. Povezanost različnih delov občine za nas pomeni povezovanje raznolikosti v skupno zgodbo. Prav zato je praznik priložnost, da se srečamo tudi zunaj svojih običajnih okolij in bolje spoznamo soobčanke in soobčane.

Kaj iz programa bi želeli še posebej izpostaviti? Kaj bodo obiskovalci lahko odnesli s seboj?

Program praznika občine Sežana je kot neke vrste festival, v katerega so povezane občanke in občani. Verjamemo, da prav številčnost dogodkov, njihova raznolikost, pristnost in prostorska razpšenost prikazuje, koliko različnih ljudi in dejavnosti soustvarja utrip naše občine. Ob tem si želimo, da obiskovalci poleg lepih spominom dobijo predvsem občutek, da pripadajo skupnosti. Občinski praznik je namenjen povezovanju; da bolje poznamo svoje sosede, lokalne ustvarjalce, društva in kraje, da smo ponosni ustvarjalnost in povezanost okolja, v katerem živimo. Najlepše, kar lahko odnesemo s seboj, so prav nova srečanja, prijetna doživetja in občutek povezanosti, ki ostane tudi takrat, ko se praznično dogajanje konča.

Ker je Kras odprta pokrajina, njegovi prebivalci pa slovijo po gostoljubnosti, na praznovanje z veseljem vabimo prav vse – goste, prijatelje, znance, sosede in ljudi dobre volje, ki si želijo prijetnega druženja, dobre glasbe in pristnega kraškega vzdušja.