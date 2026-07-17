Makarovičevi namenila nezakonitih osem tisoč evrov, danes pa piše čivke o tem, kako si želi poslance z vsaj kančkom občutka odgovornosti!

Piše: Celjski glasnik

Ko gre za predstavnike Levice in s tem tudi Aste Vrečko, je njihov izključni cilj imeti oblast v rokah in s tem tudi davkoplačevalski denar.

Vsi, ki jim ne omogočajo tega ugodja, so po njihovem nekompetentni in nimajo nobene pravice odločati o katerikoli stvari v Sloveniji. Res bizarna je Slovenija, da lahko nekdo, ki se ponaša z željo po totalitarnem režimu in strmi izključno k privilegijem rdeče elite, govori o tem kdo je primeren za hram demokracije.

kaj pa poslanka, ki je nezakonito nakazala 8000 eur svetlani makarović? pa to je celoletna penzija garača ju je 40 let odfural v proizvodnji https://t.co/sqArkJfArq — Mila Marko (@MilanMarko74185) July 13, 2026

Tako smo po zadnjem nastopu predsednika DZ-ja na RTV Slovenija lahko brali zapis predstavnikov Levice, ki so prepričani, da se sami borijo, da bi imela Slovenija predstavnike ljudstva, ki bi imeli kanček odgovornosti. Predsednik DZ-ja in Resni.ce je namreč jasno povedal, da je izključni cilj Levice, da uniči stranko z enim samim ciljem in to je ponoven prevzem oblasti.

Je pa vsaj nenavadno, če ne že ponižujoče do državljanov, da o občutku odgovornosti govori nekdo, ki je Svetlani Makarovič namenil nezakonito osem tisoč evrov. Prav tako je ta ista oseba skušala izbranim “umetnikom” omogočiti privilegirane pokojnine, ki bi jih plačevali davkoplačevalci, ob tem pa pozabljala na ljudi, ki so 0 let garali za njihove privilegije.