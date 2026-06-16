Kaj je Svetlana Slapšak naredila za slovensko družbo, da si je prislužila Župančičevo nagrado za življenjsko delo?

Piše: Celjski glasnik

Ko oseba prejme nagrado ali celo še več, nagrado za življenjsko delo, poimenovano po velikem slovenskem ustvarjalcu, bi se pričakovalo, da vsaj kolikor toliko razumno uporablja vsaj slovenski jezik.

Najbolj žalostno pa je, da so danes pričele takšne nagrade služiti za politični aktivizem, nagrade pa se nenazadnje podeljujejo tudi ljudem, za katere se upravičeno zastavlja vprašanje kakšen je njihov doprinos razvoja slovenski kulturi. Vse to prav gotovo velja za Svetlano Slapšak.

Ja in kaj je pa naredila Vas prašam ???? kakšno življenjsko delo pa ??? a se delate norca ??? a je to skriti mikrofon ??? a je to skrita kamera ??? a je to delo, da živi na naš Slovenčev Narod račun ??? s temlem sranjem Župančičeva nagrada ni vredna počenega groša več !!! https://t.co/PhMFRYBjOu — Miro M Farčnik (@MiroF5) June 12, 2026

Vsaj nedopustno, če ne že bizarno je, da se Svetlani Slapšak podeljuje Župančičeva nagrada za življenjsko delo. Že res, da nagrado podeljuje Mestna občina Ljubljana, kjer se bolj kot dosežki, šteje politični aktivizem, a je to vseeno prezir do ustvarjalca kot je bil Oton Župančič. Bil je človek, ki je veliko naredil za slovenski narod, medtem, ko Svetlana Slapšak drugega kot političnega aktivizma ne more pokazati.

Zaradi tega so še kako na mestu vprašanja, ki jih je ob tem zastavil uporabnik družbenega omrežja: “Ja in kaj je pa naredila Vas prašam ???? kakšno življenjsko delo pa ??? a se delate norca ??? a je to skriti mikrofon ??? a je to skrita kamera ??? a je to delo, da živi na naš Slovenčev Narod račun ??? s temlem sranjem Župančičeva nagrada ni vredna počenega groša več !!!”