Žrtvi pri Belopeških jezerih, ki sta verjetno umrli v nesreči, sta mati in sin iz Kranjske Gore

Piše: C. R., STA

Po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev sta osebi, katerih trupli so pohodniki v ponedeljek zvečer našli pri Belopeških jezerih v Italiji, verjetno umrli v gorski nesreči, je v sredo poročalo uredništvo italijanske Rai iz Furlanije – Julijske krajine. Ugotovili so tudi, da sta žrtvi mama in sin, slovenska državljana iz Kranjske Gore.

Za dokončno potrditev tako identitete kot vzroka smrti bo potrebna obdukcija.

Žrtvi sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo. Prve ugotovitve kažejo, da se je nesreča zgodila 23. junija na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, nakar je hudourniški potok pod Mangartom zaradi močnih padavin verjetno narasel in odnesel trupli.

Okoli sto metrov nad mestom, kjer so našli truplo 49-letne ženske, so odkrili njen nahrbtnik s ključi avtomobila in torbico z dronom. Domnevo, da je šlo za izlet, ki se je končal tragično, bi lahko potrdili posnetki drona.

Da sta žrtvi slovenska državljana, ki sta najverjetneje umrla v gorski nesreči, je že v torek poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Trupli sta bili v napredovali fazi razkroja, zato so preiskovalci sprva domnevali, da sta osebi umrli v začetku junija.

Po navedbah slovenskih medijev je to domnevno ovrgel parkirni listek, ki so ga preiskovalci našli v avtomobilu žrtve. Hitrejšemu razkroju trupel naj bi medtem botrovala vročina.

Preiskavo sicer vodijo karabinjerji s Trbiža, vanjo je vključena tudi slovenska policija, primer pa vodi tožilka Carla Longo iz Vidma.