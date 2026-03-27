(VIDEO) Jankovićevi varnostniki spet brutalno nad lastnike zemljišč ob kanalu C0! Jutri protestni shod na gradbišču!

Piše: G. B.

Voda v Ljubljani ogrožena kot še nikoli. Ministrstvo za naravne vire nezakonito zavrnilo pritožbe in potrdilo nezakonito in nevarno gradbeno dovoljenje za kanal C0, sporoča Aleš Primc, ljubljanski mestni svetnik.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je nezakonito zavrnilo vse zahteve za izločitev spornih uradnikov, zahteve za ničnost gradbenega dovoljenja ter vse pritožbe zoper zadnje nezakonito gradbeno dovoljenje za nevaren in nezakonit kanal C0. Vsak čas lahko pričakujemo začetek gradnje.

“Takoj, ko se bo gradnja začela, bomo na trasi kanala C0 pripravili aktivnosti za zaustavitev gradnje, prav tako pa bomo še naprej uporabili vse pravne možnosti za zaščito pitne vode, zdravja in življenja ljudi. Že sedaj vas vabimo, da se, ko bo potrebno, množično odzovete našemu vabilu, da se zberemo na trasi kanala C0. Vode v Ljubljani niso zastrupili niti okupatorji nacisti in fašisti, sramota, da jo moramo braniti pred na volitvah izvoljenemu županu in Vladi RS,” še sporoča Aleš Primc.

S terena pa že prihajajo skrb vzbujajoče novice. Protestnike na gradbišču “drekovoda” so napadli varnostniki, policisti pa so jih nato odpeljali v pridržanje.

Nasilje na trasi kanala C0! Jankovićevi varnostniki spet pretepajo ljudi! Nezakonita gradnja smrtno nevarnega kanala C0, ki bi uničil vodo za 400.000 ljudi. pic.twitter.com/9a0NyZucjT — Primc Ales (@ales_primc) March 27, 2026

POPIS DOGODKOV pri gradnji kanala C0, zadnje Gradbeno dovoljenje 08 (po besedah Uroša Jernejca): Prišli smo na pot ob Savi, zagledali vso gradbeno mehanizacijo in ograje. Zahtevali smo vodjo gradbišča, ta je nad nas poslal varnostnike Alfa varovanje ( https://t.co/uPBEfXw6Ax ).… — Blaž Babič (@BlazBabic) March 27, 2026

Neuradno naj bi eno od žrtev nasilja odpeljali na urgenco. Več naj bi bilo znanega ob 12h na tiskovni konferenci.

Očitno pa je Zoran Janković začel hiteti, ker se zaveda, da v prihodnje ne bo več imel “svoje” vlade.

Aleš Primc je poslal še eno obvestilo:

“Jutri, v soboto, 28.3., ob 11.00 lepo vabljeni na shod na trasi kanala C0 pri Hipodromu Stožice. Danes se je začela nezakonita gradnja zadnjega odseka nevarnega kanala C0, ki mu nasprotuje gradbena, hidrološka in naravovarstvena stroka. Kanal C0 grozi, da bo zastrupil vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. Vabljeni, da množično pokažemo, da ne dovolimo zastrupitve pitne vode! Pridite, povabite naprej!!