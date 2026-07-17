Tragičen dogodek v Portorožu sredi belega dne: z e-kolesom v smrt!

Piše: C. R.

Včeraj malo pred dvanajsto se je sredi Portoroža zgodila prometna nesreča. Izkazalo se je, da je terjala tudi človeško življenje.

Po prvih ugotovitvah policistov je 61-letni voznik e-kolesa vozil po kolesarski stezi iz Lucije proti Piranu. Po nekaterih podatkih je nesrečni kolesar nič hudega sluteč obvozil tovorno vozilo, ki je bilo parkirano na desnem robu, a se zaletel v odprta vrata tovornjaka. Ali so bila vrata ves čas odprta ali jih je voznik takrat odprl, ni povsem jasno. Je pa nesrečnež hudo padel, a to še ni vse. V tistem trenutku je pripeljal mimo še avtobus in kolesarja povozil.

Reševalci so na kraju nesreče nesrečneža oživljali, vendar zaman. Lahko so ga samo še razglasili za mrtvega.