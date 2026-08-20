Smodej se je včeraj vendarle pojavil na sodišču

Piše: C. R.

Smodej je na sodišče prišel v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zarića . Kot je po koncu polurnega naroka za STA povedal Zarić, je predobravnavni narok končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je včeraj nadaljeval predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub.

Predsednica sodnega senata Vesna Podjed je narok že julija na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Kot razlog za izključitev javnosti je navedla varstvo osebnega življenja obeh oškodovank, od katerih je bila ena v času kaznivega dejanja mladoletna.

Zagovornik obtoženca Zarić kot tudi Smodej, ki je takrat na naroku sodeloval na daljavo iz tujine prek videopovezave, sta se s tem predlogom strinjala.

Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere pred skoraj štirimi leti vse očitke zanikal. Obtožnica proti njemu je postala pravnomočna marca letos.

Po kazenskem zakoniku je za očitano mu kaznivo dejanje zagrožena zaporna kazen do petih let, zastaralni rok za to obliko kaznivega dejanja je deset let.

Afera Fotopub je izbruhnila avgusta 2022, ko so se na enem od družbenih omrežjih pojavila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

Proti Smodeju je bil ločeno na okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.