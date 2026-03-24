Pred dobrim desetletjem so prisluškovali mobilnemu telefonu našega novinarja, ker so mu na internetu neupravičeno očitali težka kazniva dejanja

Piše: C. R.

O tem, zakaj organi pregona ne preverjajo navedb iz prisluhov, lahko seveda ugibamo. Toda podobno se je zgodilo že v primeru, ko je Aleksandar Repić – Pici preverjal odvetnika Sebastjana Kerčmarja.

Repića so namreč aretirali na letališču, bojda zaradi izsiljevanja. Vsebine njegovih posnetkov očitno ni preverjal nihče. Ko smo poizvedovali, ali so organi pregona preverjali očitke na račun odvetnika, ki ga je kakor izsiljeval, smo naleteli na zid molka. Enako je sedaj pri prisluhih, ki so se pojavljali od 4. marca dalje. Kriv je tisti, ki jih je objavil.

Pred dobrim desetletjem je bilo drugače, ko so tajno prisluškovali našemu novinarju Gašperju Blažiču. Dve leti po koncu prisluhov so ga obvestili o tem, češ da je bil pod drobnogledom policije zaradi suma kaznivega dejanja spolnih deliktov ter razpečevanja otroške pornografije. Vsa stvar pa je bila v tem, da so mu to kaznivo dejanje naprtili na nekaterih spletnih blogih (neuradno se omenja blog MikeStone) ter na družbenih omrežjih, seveda zaradi diskreditacije. Policija je preverjala resničnost navedb in s pomočjo prisluhov ugotovila, da razlogov za kazenski pregon ni, saj dokazov ni bilo. Kljub temu pa se lažne govorice širijo še danes.

Samo po sebi ni sporno, da je policija preverjala resničnost navedb, to je storila očitno po uradni dolžnosti, verjetno jo je o tem nekdo obvestil. Težko pa dojamemo, da so vsebine sedaj “vročih” posnetkov očitno povsem nerelavantne za organe pregona in da se ukvarjajo izključno s tem, kdo jih je izdelal in poslal v javnost.

Naj pa spomnimo tudi na primere neupravičenega prisluškovanja že dolgo nazaj. Novinarju Tomažu Rancu sta pred kakim četrt stoletja denimo neupravičeno prisluškovala tedanja kriminalista Drago Kos in Roman Prah, zaradi česar je novinar tožil državo in s tožbo tudi uspel.