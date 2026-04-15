Policija po enem letu predstavila izsledke raziskave lanske zastrupitve z vodo v Maximarketu – bo ukrepala tudi glede C0 ali spet gledala stran?

Piše: G. B.

Se spomnite zastrupitve z vodo pred letom dni v ljubljanskem “Maksiju”? Pomoč naj bi iskalo več sto ljudi, ki so pili vodo iz – Ljubljanice. Da, prav ste prebrali!

To se je dogajalo ravno v času organizacije protestnega zbora upokojencev, zato so bili med oškodovanci tudi predstavniki Inštituta 1. oktober oz. stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja. Dogodek je jasno pokazal na huda tveganja za zdravje ljudi, a to ni ustavilo Zorana Jankovića pri projektu C0.

Po enem letu je policija predstavila izsledke raziskave. Po prejetih informacijah aprila lani so ljubljanski kriminalisti nemudoma pričeli z intenzivnim zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka, s poudarkom na evidentiranju oškodovanih oseb in identifikaciji vzroka onesnaženja ter ugotavljanju morebitne odgovornosti.

“Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od nacionalnega inštituta za javno zdravje, je zdravstvene težave povezane z domnevno onesnaženo pitno vodo prijavilo okoli 500 oseb. Z oškodovanci so bili opravljeni individualni razgovori, pridobljena je bila tudi ustrezna zdravstvena dokumentacija,” so sporočili.

Med preiskavo so sodelovali z različnimi subjekti s področja varovanja zdravja ljudi, subjekti s področja oskrbovanja z vodo in kanalizacijo ter področja zagotavljanja varne hrane. Prav tako so sodelovali s poslovnimi subjekti na območju kjer je prišlo do onesnaženja, ki se jim zahvaljujemo za pomoč, posredovane podatke ter informacije.

“V okviru kriminalistične preiskave smo angažirali tudi sodnega izvedenca za obrtno dejavnost in strojne instalacije, ki je z nami opravil več strokovnih ogledov. Pridobljeno je bilo vmesno izvedensko mnenje, katerega smo posredovali zdravstvenemu inšpektoratu, ki izvaja ukrepe na svojemu področju dela.”

Po vseh zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je bil neposreden vzrok onesnaženja vdor tehnične vode, oziroma vode iz reke Ljubljanice, v sistem pitne vode v objektu.

Po vseh zbranih obvestilih je bil potrjen utemeljen sum storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode, skladno s 336. členom kazenskega zakonika, zaradi česar je bila na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zoper znanega osumljenca tega kaznivega dejanja. Za obravnavano dejanje je zagrožena kazen zapora do treh let, če je bilo storjeno iz malomarnosti pa denarna kazen oziroma do treh mesecev zapora, je zapisano v sporočilu za javnost.

Informacijo o tem, kdo je osumljenec, še iščemo. Po nekaterih namigih so našli grešnega kozla med delavci in naj ne bi šlo za sabotažo. Kljub temu pa je Maximarket lahko odškodninsko odgovoren, saj je prišlo do najmanj 36 primerov hujše zastrupitve.

Je pa to pokazatelj, da lahko pride do veliko hujših zastrupitev, če bo Jankovićev “drekovod” (C0) zgrajen na območju zajetja pitne vode. Spodobilo bi se, da bi takšna dejanja preprečili, saj je to veliko bolje kot kasneje sanirati že storjeno škodo. Bo policija vendarle reagirala na početje ljubljanske mestne oblasti?