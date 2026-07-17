Maligani spet kraljevali po cesti

Piše: C. R.

Policijska uprava Novo mesto je izpostavila več primerov krepko okajenih voznikov, pa tudi divjaka, ki se je izživljal s hitrostjo.

Včeraj nekaj po 14. uri so bili trebanjski policisti obveščeni, da je na parkirnem prostoru v Trebnjem voznica osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno trčila v drugo vozilo in odpeljala s kraja nesreče. 71-letno voznico so izsledili in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. Izkazalo se je, da je sum upravičen, saj je v pojočo travico pihnila 2,3 promila. Odredili so ji tudi strokovni pregled, prepovedali nadaljnjo vožnjo in ji odvzeli vozniško dovoljenje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča v naselju Kalce Naklo na območju PP Krško. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila Renault clio zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, se v nesreči ni poškodoval. Ugotovili so še, da je imel 1,8 promila “pod kapo”. Renault clio je neregistriran, brez nameščenih registrskih tablic, tehnično neizpraven in brez ustreznega zavarovanja. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za ugotovljene kršitve je določena kazen v višini 4.190 evrov.

Okoli 22. ure smo bili obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila audi, ki je vozil iz smeri krožišča Tabletka proti Ločni, vijugal po cesti, zapeljal tudi na pločnik in nadaljeval z vožnjo. Policisti so se takoj odzvali in voznika izsledili na parkirnem prostoru gostinskega lokala. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki je pokazal izdatno mero maliganov, pihnil je za 2,7 promila.. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe pa so nekaj po 8. uri na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila audi britanskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 202 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 72 km/h. 35-letnemu vozniku iz Albanije so zaradi kršitve izrekli globo v višini 1.200 evrov.