ARSO in Neurje.si opozarjata: Popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja z zelo močnimi sunki vetra

Piše: C. R.

Popoldne in zvečer so v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, zato je Agencija RS za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše.

Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija.

Podobne razmere se nato znova nakazujejo v sredo popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana, so na socialnih omrežjih zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

V tem tednu se bo vročina po Sloveniji sicer nekoliko stopnjevala, a vročinski val ne bo tako izrazit kot tisti ob koncu junija. Popoldanske temperature bodo predvidoma do sobote večinoma dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija, nastajale bodo tudi popoldanske nevihte.

Ob koncu tedna, najverjetneje med soboto in nedeljo, bo naše kraje prešla razmeroma izrazita hladna fronta in nato se vročina predvidoma za kakšen teden dni k nam ne bo vrnila. Teden med 20. in 26. julijem bo, kot kaže, v povprečju za okoli pet stopinj hladnejši kot ta teden.

Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vsaj naslednjih desetih dnevih je Uprava RS za zaščito in reševanje od srede na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki še vedno velja.

Portal Neurje.si opozarja: “V torek popoldne oziroma proti večeru bo Slovenijo predvidoma od zahoda zajela močna nevihtna linija, ki bo nastala ob hladni fronti in se hitro pomikala proti vzhodu. Zaradi izrazitega vetrovnega striga ter vpliva vetrovnega stržena bodo v ospredju predvsem zelo močni, krajevno tudi siloviti sunki vetra, ki lahko povzročijo škodo. Ob prehodu nevihtne linije pričakujemo še intenzivne nalive, veliko udarov strel ter lokalno tudi večjo točo.”

https://neurje.si/v-torek-prehod-mocnejsega-nevihtnega-pasu-mozna-vecja-toca-in-siloviti-sunki-vetra/?fbclid=IwY2xjawTC4JVleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBVMUhqd2VNSHIxQzViMWgxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgOCotpNiCoCYRTvmSeoVzqklwe9rxihl_8xJGsxotuiZ5q_VC411PukzGBp_aem_Mj9Z_iTI6amSsISr6Fp80A