Razgradnja tranzicijskega omrežja

Piše: dr. Matevž Tomšič

Videoposnetki, objavljeni pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami, so razkrili obstoj razvejanega omrežja, v katerem igrajo ključno vlogo ljudje iz hemisfere slovenske tranzicijske levice, ki prek utečenih koruptivnih poslov intenzivno izčrpava davkoplačevalce. No, ustrezneje bi bilo reči, da so ga potrdili, saj je bilo o čem takem mogoče sklepati že dolgo časa, pravzaprav že celotno obdobje samostojne Slovenije. Spomnimo se samo teze Eda Ravnikarja o »udbomafiji« ali Danila Slivnika o »Kučanovem klanu«. Gre za to, da je bivša komunistična nomenklatura kljub formalni izgubi oblastnega monopola prek neformalnih povezav uspela obdržati prevladujoč vpliv v ključnih družbenih podsistemih.

To omrežje je ves čas obvladovalo levi del politike. Ljudje, kot je Robert Golob, so (bili) zgolj njegove marionete. Tistih levih politikov, ki niso bili dovolj »na liniji«, denimo Boruta Pahorja, se je želelo znebili ali jih vsaj potisniti na obrobje. Medtem pa je vsaka desna vlada zanj predstavljala eksistenčno grožnjo. Zato je storilo vse, da jo čim prej zruši. In s četrto Janševo vlado ne bo nič drugače.

Zato bo ne samo uspešnost te vlade, temveč njen sam obstoj odvisen od tega, kako učinkovito se bo zmožna zoperstaviti tranzicijskim centrom moči in vpliva, ki tvorijo to koruptivno-kleptokratsko omrežje. Razgradnja tega omrežja bi morala biti njena glavna politična prioriteta. Sicer bo imela velike (morda celo nepremostljive) težave pri uveljavljanju svojih politik, saj jo bodo njegovi poganjki ovirali praktično na vsakem koraku. No, to že zdaj intenzivno počnejo.

A pri tem tranzicijskem omrežju nikakor ne gre samo za sporne finančne posle. Ne gre samo za korupcijo, za provizije nekaterim ključnim političnim odločevalcem, za zlorabo javnih sredstev v zasebne namene. Nič manj pomembno ni oblikovanje in usmerjanje javnega mnenja. Gre za vzdrževanje ideološke hegemonije levice, ki se izvaja prek medijev, izobraževalnega sistema, popularne kulture in civilne družbe. Akterji s teh področjih so prav tako del omenjenega omrežja in se aktivirajo vselej, kadar je ogrožen položaj leve politične opcije. Kot takšni so zaslomba vsem tem koruptivnim in kleptokratskim praksam. Podobno velja za množico uličnih aktivistov, ki sicer v velikem deležu prihajajo prav z naštetih področij. Govorimo o tistih, ki so izvajali t. i. ljudske vstaje v času druge Janševe vlade, ki so vsak petek kolesarili po Ljubljani v času tretje Janševe vlade in ki zdaj zbirajo podpise za referendume, prek katerih bi sesuvali zakone, ki jih sprejema aktualna parlamentarna večina.

Še posebej nevzdržno je, da se te zadeve v pretežni meri financirajo z davkoplačevalskim denarjem. Zato je temu treba nemudoma narediti konec. Ukiniti je treba sinekure za politične aktiviste. Tiste organizacije, katerih dejanski namen sta ideološka indoktrinacija in politična agitacija, naj se financirajo iz prostovoljnih prispevkov in donacij. Državne pipice pa jim je treba preprosto zapreti.

Kdo bi lahko porekel, da bi to pomenilo revanšizem. Že zdaj lahko z levega pola poslušamo očitke, kako da se nova vlada »spravlja na nevladnike«. Pustimo ob strani dejstvo, da so ti kritiki ves čas molčali, ko je Golobova vlada sistematično obračunavala s tistimi, ki jih je imela za svoje nasprotnike (spomnimo se »čiščenja janšistov« v policiji in drugod, preganjanja »malopridnih« medijev in podobnega). Ne, ne gre za revanšizem, ne gre za maščevanje, ampak zgolj za vzpostavitev enakopravnosti. Zdaj je levica v izrazito privilegiranem položaju. Večina njenih aktivistov je tako ali drugače plačanih z javnim denarjem, bodisi neposredno, prek proračunskega financiranja njihovih organizacij, bodisi prek varnih in lagodnih služb v razbohotenem javnem sektorju. Druga stran teh ugodnosti nima. Takšna protekcija je nesprejemljiva, zato jo je treba odpraviti.