Najokrutnejše živali hodijo med nami

Piše: Andrej Sekulović

Britanski poslanec in vodja stranke Obnovimo Britanijo Rupert Lowe je objavil neodvisno poročilo, ki je bilo pod njegovim vodstvom sestavljeno iz pričevanj žrtev migrantskih, pretežno pakistanskih posiljevalskih tolp.

Zlorabljenih je bilo več kot 250.000 mladoletnic. Pričevanja vključujejo mučenja, skupinska posilstva, prostitucijo, ugašanje cigaret na mladih telesih in prisilne splave. Na začetku poročila je zapisan Nietzschejev citat: »Človek je najbolj kruta žival«. Precej primerno glede na grozote, ki sledijo, vendar pa morda preveč posplošeno. Res je, da so vsa ljudstva zmožna okrutnih dejanj, a vseeno obstajajo očitne razlike. Evropa ni poznala tako gnusnih in množičnih zločinov, kot jih prinašajo množične migracije. Seveda so se Evropejci zmožni tudi sami med seboj brezglavo pobijati in puščati za seboj množična grobišča, kot vemo iz naše tragične zgodovine. Vendar pa sta sovraštvo in brutalnost do nedolžnih in najbolj ranljivih, kot so otroci – razen morda v redkih delirijih totalne vojne – popolnoma tuja evropskemu človeku. Migranti se po drugi strani nad domačim prebivalstvom izživljajo na najbolj ostudne načine, njihove žrtve pa so najpogosteje otroci in ženske. Posamezni deli poročila namigujejo na to, da je pri posilstvih šlo za uveljavljanje dominacije tujcev nad domačim prebivalstvom, nad »belimi cipami«, kot so njihovi mučitelji imenovali dekleta.

Ne pozabimo, da so bili po koncu druge svetovne vojne med sovjetskimi vojaki, ki so posiljevali po Nemčiji in Evropi, najbolj brutalni ravno pripadniki aziatskih narodov. Evropejec se je vedno pokesal, ko si je dovolil zdrsniti v norijo sovraštva in barbarstva, za določena ljudstva pa je to očitno preprosto njihov način bivanja v svetu.