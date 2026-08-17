Migrantski vdor v Ceuto pomeni krizo celotne Evropske unije

Piše: dr. Andrej Fink

Evropa je spet na preizkušnji. Njena neenotnost in skupna neuspešnost sta tudi tokrat očitni. Njene reakcije so – po toči. Notranji ministri EU so izrazili »solidarnost« s Španijo, dodali so nekaj kritik. Toda kje so bile obveščevalne službe, ki bi predhodno poročale o možnostih navala na državne meje Španije in Evropske unije? Prav te dni je slišati, da naj bi se za 15. avgust pripravljal nov val na Ceuto. Če se bo to zgodilo ali ne, na koncu skoraj ni več pomembno, saj je zadeva že zdaj dovolj kričeča.

Ob tem se znova zastavlja glavno vprašanje Evrope: kdo smo oziroma kaj smo? Ali imamo kaj skupnega, kar bi branili, in če to imamo, kaj je to? Katera je naša najvišja skupna vrednota? To je vprašanje za Evropo! Kriza pa je tudi ideološko priročno blago za mednarodno levico, ki je takoj začela govoriti o »desnici« in njeni nehumanosti.

Ceuta je ozemlje Kraljevine Španije, torej del schengenskega območja. Geografsko je res na oni strani Gibraltarske ožine, zato je iz nje teže nadaljevati pešpot do drugih schengenskih držav. Toda ko ilegalec tako ali drugače legalizira svoj status, kar bi se prej ali slej v Ceuti zgodilo, nima več zaprek. Od tod skrb celotne Evropske unije.

Zanimive so številke, o katerih se v sami Španiji sprašujejo, v kolikšni meri držijo. Španska državna socialistična vlada, ki se že dlje časa sooča s hudo notranjo korupcijsko krizo, a se kljub temu kot klop drži oblasti, je najprej govorila, da je migrantov, ki so vdrli v Ceuto, med 50.000 in 60.000, ter skušala to nepričakovano novo krizo zmanjšati. Lokalne oblasti v Ceuti pa so takoj oznanile, da jih je blizu 80.000, kar je skoraj podvojilo tamkajšnje redno prebivalstvo (85.000). Nazadnje je državna oblast morala priznati, da jih je bilo 72.000. Istočasno trdi, da »se jih je skoraj 70.000 že vrnilo v Maroko«. Ali res? Poleg tega je v eksklavi po trditvah španske državne RTV okoli 5.000 mladoletnikov, ne vedo pa, koliko se jih skriva po neposeljenih obrobnih območjih. Znano je, da nobena država ne sme »vračati« mladoletnikov, ampak jih mora kratko malo sprejeti.

Nujna so jasna sporočila. Nekoliko pred temi dogodki si je Španija zadala dva strela v koleno. Najprej je legalizirala okoli pol milijona ilegalcev. Kmalu zatem pa se je špansko vrhovno sodišče v odločbi izreklo v smislu, da država ne sme izganjati ilegalcev, ki prihajajo »z morja«, misleč tiste, ki prihajajo na dotrajanih barkah. Migranti so tokrat priplavali – razlagali so si namreč, da to velja tudi zanje, saj so prišli »po morju«.

Pomembno vprašanje pri tem je, ali je to še migracijska kriza ali pa gre za krizo državne varnosti in tudi varnosti EU. Danes je Ceuta sod smodnika. Ali ni bila to morda svojevrstna invazija in izziv iz druge države, na kar je namignil celo španski kralj? Maroko zahteva Ceuto in Melillo, a sta ti dve avtonomni mesti del španskega kraljestva že slabih pet stoletij – vsekakor veliko dlje, kot obstaja sam Maroko. Po drugi strani pa prek Maroka prihajajo tudi migranti iz podsaharskih držav.

Ob vsem tem znova izstopa splošna afriška problematika. Nekako po 50. letih prejšnjega stoletja so kolonizatorji afriškim narodom začeli podeljevati samostojnost, ne da bi jih v stoletjih prej kulturno vsaj minimalno izobrazili in gospodarsko razvili.

Skoraj celotna Afrika je ostala nebogljena. Evropske kolonizatorje so zamenjali lokalni korumpirani mogotci v povezavi z mednarodnimi denarnimi interesi in kriminalom. Današnji položaj spominja na trgovino s sužnji do konca 19. stoletja, le da gre danes za trgovino z migranti. Ali mednarodni pravni sistem in varnostne službe preganjajo ta kriminal ali pa se samo sprenevedajo ter farizejsko trgajo oblačila z govorjenjem o človekovih pravicah in pravni državi?

Končno pa: če hoče kdo rešiti humanitarno krizo migrantov v Evropi, jo je treba rešiti pri vzroku, v Afriki sami (in še kje). Tam, torej za tamkajšnje ljudi doma, je treba ustvariti perspektivne življenjske pogoje za človeka vredno življenje, da ne bodo iskali obljubljenih dežel drugje.